Flávia Moretti visita exposição de Várzea Grande na FIT Pantanal

Um dos destaques é o mel de Várzea Grande, que já tinha autorização para ser comercializado dentro de Mato Grosso e agora, está habilitado para ser vendido em todo o Brasil

Com uma área rural enxuta, mas repleta de potencial, Várzea Grande mostra que tamanho não é limite quando se trata de fomentar o desenvolvimento sustentável. Durante a programação da FIT Pantanal 2025, a cidade apresenta produtos, saberes e iniciativas que revelam a força da agricultura familiar e os primeiros passos rumo a um turismo rural estruturado e cheio de identidade.

Na Feira da Agricultura Familiar e Turismo Rural (FEAFTUR), três estandes com empreendedores representam a cidade com o mel de alta qualidade que é vendido nacionalmente, pães de fermentação lenta e saudável produzidos artesanalmente e hortifruti frescos da cooperativa COOPVEG. Os produtos encantaram os visitantes, que além de conhecer, podem comprar diretamente dos expositores.

Um dos destaques é o mel de Várzea Grande, que já tinha autorização para ser comercializado dentro de Mato Grosso e agora, está habilitado para ser vendido em todo o Brasil.

A coordenadora do Serviço de Inspeção Municipal, a médica veterinária Kelly Enciso, ressalta o orgulho e a importância da participação do Município na FEAFTUR e no Fórum das Cadeias de Valor da Agricultura Familiar e Turismo Rural do Vale do Rio Cuiabá. “Apesar de termos uma área rural pequena, Várzea Grande é uma vitrine para diferentes cadeias produtivas. Temos produção de mel certificada, hortifrutis de qualidade, pães artesanais e um setor agroindustrial robusto, com destaque nacional no abate de bovinos. Somos também um polo de águas industriais e alimentamos boa parte do Brasil com nossa proteína animal”, afirmou.

Ederson Zucchetto Machado, integrante da COOPVEG, destacou a visibilidade que a feira proporciona aos agricultores da Baixada Cuiabana. “Representamos cerca de 25 produtores e aqui mostramos o melhor que nossa terra oferece: milho, quiabo, banana-da-terra, melancia, maxixe e muito mais. Além de divulgar, também vendemos, com preços acessíveis e direto ao consumidor”, relatou.

Os avanços, segundo o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, Ricardo Amorim, fazem parte de um plano estratégico da gestão da prefeita Flávia Moretti para fortalecer a agricultura familiar e impulsionar o turismo rural como novo vetor de geração de renda. “Estamos estruturando políticas públicas, qualificando produtores, oferecendo suporte técnico e abrindo portas para que o pequeno produtor se conecte ao mercado. O turismo rural começa a se desenhar como uma nova vocação econômica para Várzea Grande, integrando cultura, produção e natureza”, declarou.

Ricardo Amorim ainda pontua que a presença de Várzea Grande na FIT Pantanal 2025 comprova que o Município está investindo no presente com os olhos no futuro, oferecendo qualidade de vida, oportunidade e identidade cultural. “É só provar o sabor do mel, a textura do pão, a colheita fresca e ver o sorriso dos produtores, que são acima de tudo, sinais de que a transformação já começou”.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT