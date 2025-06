Flávia Moretti visita Google e conhece tecnologias para modernizar poder público

Somente na manhã de hoje, 134 animais foram vacinados pelas equipes. A proposta é facilitar o acesso à imunização e garantir que todos os cães e gatos sejam protegidos contra a raiva

Começou nesta segunda-feira (9) a campanha de vacinação antirrábica animal no Paiaguás, em Várzea Grande. A ação é promovida pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e conta com duas equipes formadas por médicos veterinários e assistentes, que estão percorrendo o bairro de casa em casa para imunizar cães e gatos.

Somente na manhã de hoje, 134 animais foram vacinados pelas equipes, que seguem um cronograma para visitar todas as residências do Paiaguás até o fim do mês de junho. A proposta é facilitar o acesso à imunização e garantir que todos os cães e gatos sejam protegidos contra a raiva.

A moradora Joice Maria dos Santos Silva, que vacinou seus dois cães, elogiou a iniciativa. “É muito importante essa ação. Meus cachorros são pequenos e, se não vacinarem no calendário certo, podem adoecer e até precisar ser sacrificado”, ressaltou.

Já Ana Maria Rodrigues, também moradora do bairro, destacou o alívio com a chegada da equipe. “Aqui tem muitos cães soltos nas ruas e a gente fica com medo. Parabenizo toda a equipe pelo trabalho.”

De acordo com a médica veterinária, Estela Gonzalez, a ação visa manter o Município livre da raiva animal. “É uma imunização essencial. Várzea Grande segue com zero casos registrados e queremos manter esse cenário. O próximo passo é expandir para a zona rural, alcançando quem tem dificuldade de vir à cidade imunizar seus pets”, explicou.

O superintendente de Vigilância em Saúde, Carlos Valadares, reforçou a meta da campanha. “Queremos vacinar em média 60 animais por dia. Com isso, garantimos proteção para os bichinhos e evitamos riscos à saúde das famílias.”

Para quem não estiver em casa no momento da visita, o médico veterinário Luciano de Miranda, orienta que os tutores levem seus cães até o Centro de Controle da Zoonose. Ele lembra ainda que clínicas parceiras da campanha estão oferecendo a vacinação gratuita. “O último caso de raiva humana registrado no Município foi em 1994. Desde então, seguimos com ações preventivas. É importante que a população fique atenta aos sinais da doença nos animais, como quietude, procura por locais escuros e por último a paralisia dos músculos respiratórios.”

A vacinação é gratuita e fundamental para proteger os animais e a população. Fique atento à visita da equipe ou procure o CCZ para garantir a imunização dos pets. A visita no bairro acontecerá durante todo o mês de junho, as segundas, quartas e sextas-feiras, das 7h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30.

A vacinação é a única forma eficaz de prevenir a raiva, doença grave, de alta letalidade e que pode ser transmitida aos humanos.

FIQUE LIGADO – A programação da vacinação volante será divulgada nos canais oficiais da Prefeitura e pelas equipes da saúde. Lembre-se de manter seus pets protegidos. A raiva não tem cura, mas tem prevenção!

Para mais informações pelo WhatsApp (65) 98476-5719.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT