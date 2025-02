Flavia se encontra com senador Jayme Campos que reafirma compromisso pela cidade

Prefeita busca meios de reestruturar Várzea Grande após 40 anos de ‘maquiagens’ e que levaram ao sucateamento do DAE e ao colapso no abastecimento de água

A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), está cumprindo uma extensa agenda de compromissos em Brasília, em todos os encontros a Chefe do Executivo municipal busca garantir recursos para obras edificantes, especialmente em relação ao saneamento básico. Agora pela manhã (11), ela está no Ministério das Cidades, onde irá entregar uma série de relatórios que comprovam a situação degradante do Município e como isso tem afetado diretamente a rotina e a qualidade de vida da população.

“Mesmo aqui de Brasília estou acompanhando pari passu essa situação do colapso no abastecimento. A resposta que o DAE e a prefeitura de Várzea Grande têm para a população é trabalho e trabalho transparente como nunca se teve registro na história. Estamos ouvindo cada reclamação, acompanhando de perto os problemas e correndo contra o tempo para solucionar décadas de abandono da estrutura de abastecimento de água da cidade. É preciso ficar claro para todos que encontramos um sistema sucateado, com bombas ultrapassadas, redes antigas e infraestrutura precária, resultado de anos sem a manutenção adequada. Mas, em apenas 40 dias não resolvemos 40 anos de problemas, no entanto, há uma força-tarefa unindo várias secretarias municipais e juntos já realizamos várias intervenções emergenciais. A mudança começou sim, não fosse o choque de gestão que tirou todo mundo do comodismo, estamos reestruturando o DAE”.

Ainda como frisa a prefeita, a busca de recursos é essencial para essa reestruturação. “Por isso estou aqui em reuniões com ministério, me reunindo com nossos senadores, bancada federal. Várzea Grande é a segunda maior cidade do estado e merece investimentos estruturantes”.

Somente nesta terça-feira, a prefeita já participou da abertura do Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas com a presença do presidente Lula, da posse do novo conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o mato-grossense Ulisses Rabaneda, reunião com o ministro das Cidades, Jader Filho. Agora à tarde, Moretti tem agenda com a deputada federal, Gisela Simona, às 14h20, e com o senador Jayme Campos, às 15h30. À noite, participa do jantar de posse de Ulisses Rabaneda.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT