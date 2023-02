‘Folia Cuiabana 2023’ conta com diversificada programação para seis dias de muita festa; Confira os detalhes

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, realiza entre os dias 16 a 21 de fevereiro, a ‘Folia Cuiabana 2023’. A festança foi especialmente planejada para atender os mais diferentes gostos, com muito samba, pagode, rock, música eletrônica, Hip Hop, além de programação especial para crianças e bichinhos também.

O ato de lançamento foi realizado na tarde desta segunda-feira (6), na sede da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, com a presença da imprensa e parceiros.

“Após um período de suspensão de diversas atividades coletivas e eventos populares, estamos retomando o nosso carnaval cuiabano. De forma irreverente e do jeito que o nosso povo gosta, serão dias animados de muita folia e animação. Estamos muito felizes em retomar mais uma tradição da nossa querida e amada Cuiabá nos pontos históricos”, declarou o prefeito Emanuel Pinheiro.

A Festa de Momo esse ano, ocorrerá em três diferentes pontos populares, sempre com muita segurança e de forma gratuita. A ‘Praça da Mandioca’, a Praça 08 de Abril e o Calçadão da Ricardo Franco serão palco das atrações.

Em 2022, ainda em consequência da pandemia da Covid19, a festa de carnaval foi realizada apenas na Praça da Mandioca, no mês de maio, com participação estimada de mais de dez mil pessoas.

O secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Aluízio Leite, destacou o cuidado para projetar uma festa inclusiva oferecendo o que há de melhor, com apresentações dos blocos carnavalescos, bandas regionais, dentre tantas outras atrações.

O tradicional ‘esquenta’ será realizado já no próximo dia 12 de fevereiro (domingo), na Praça 8 de Abril, a partir das 17h30. Nessa data, haverá premiação para os bichinhos que apresentarem as fantasias mais criativas. O evento está sob a organização da Ong ‘É o Bicho MT’.

No dia 17 (sexta-feira), a programação será na Praça da Mandioca. Haverá apresentações dos blocos Império de Angola e Unidos do Araés. Além do grupo Sedussamba, Saca Rolha e Dj’s, das 18h até 1h da manhã.

Entre dias 18,19, 20 e 21, as atrações ocorrerão novamente na Praça 08 de Abril. No sábado (18), a programação contemplará todos os públicos. O grupo da Tia Hanna fará a alegria da criançada, com a presença dos personagens infantis. Além disso, contará com a presença da Confraria do Bode, Mestre Cachaço, Bloco Paiaguás e DJ Nero.

No domingo (19), será a vez do cantor regional, Roberto Lucialdo, Bloco Tradição do Araés, Mestre Cachaço, Dj Strela e a Tia Hanna.

Na segunda-feira de Carnaval (20), também a partir das 18 horas, os foliões poderão desfrutar das tradicionais marchinhas carnavalescas, como o Bloco Boca Suja, Confraria do Bode, Mestre Cachaço, Tia Hanna e DJ Nero.

E para encerrar, no dia 21(terça-feira), será o Bloco Império de Casa Nova. Além também do grupo infantil Tia Hanna, Mestre Cachaço e Dj Nero. “Mais uma vez não podemos esquecer dos nossos parceiros, sempre presentes nos eventos da Prefeitura de Cuiabá. A população cuiabana está convidada. Será uma grande festa”, destacou o secretário.

No Calçadão da Ricardo Franco, a organização é do Mandinga Bar, Sumac Records e Oddly. A programação é voltada ao estilo Hip Hop, nos dias 18,19 e 20.

Para 2024, será realizada a retomada dos desfiles das Escolas de Samba, com os tradicionais Blocos carnavalescos de Cuiabá. “Chegamos num acordo e foi definido que a retomada dos desfiles será em 2024. Esperamos que até o final do ano, eles já tenham assegurados os recursos para garantir as apresentações. Devemos pensar no presente atentos ao futuro. A gestão Emanuel Pinheiro preza a valorização da nossa cultura e artistas regionais”, finalizou Aluízio.

Trabalho Conjunto

São parceiras do evento, as Secretarias Municipais de Mobilidade Urbana (Semob), Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Saúde, Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Câmara Municipal, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes- Abrasel MT, dentre outros.

Participaram das atividades de lançamento: os vereadores Mário Nadaf, Paulo Henrique, representantes da Abrasel, Ordem dos Músicos do Brasil, Cordão Carnavalesco ‘Vem que Vem’, Ong Bicho MT.