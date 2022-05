Fomento à economia, saúde e força-tarefa de tapa buracos são temas da live desta terça-feira (17)

O canteiro central da Avenida Ten. Cel. Duarte (Prainha) começou a receber no último fim de semana um trabalho de revitalização completa. A ação é executada pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), e tem o objetivo de melhorar o visual de uma das vias mais movimentadas da cidade.

A revitalização é executada por etapas e, neste primeiro momento, abrange o trecho situado entre a Rua Campo Grande e o entroncamento com a Avenida Mato Grosso. Considerando o grande fluxo de veículos na região durante os dias da semana, a Limpurb aproveitou o sábado (14) e domingo (15) para realizar a retirada do revestimento de concreto do canteiro.

Agora, serão feitos os trabalhos de limpeza da área, aterramento e nivelamento do solo, adubagem e, posteriormente, o plantio de grama. Todos os estágios da ação são desenvolvidos por meio de mão de obra direta da própria empresa pública. A revitalização é realizada por determinação do prefeito Emanuel Pinheiro.

“A gestão Emanuel Pinheiro também possui uma grande preocupação com as grandes avenidas. A Prainha é uma via histórica, extremamente movimentada, e que merece ter um visual mais agradável. Estamos trocando o cinza do concreto pelo verde natural característico da nossa Capital”, comenta o diretor-geral da Limpurb, Júnior Leite.

O diretor-geral explica ainda que o planejamento da Limpurb é alcançar todo o canteiro central da avenida com o plantio de grama. Ele lembra também que a avenida é uma das rotas previstas para passagem do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) e por isso a intervenção de revitalização também leva em consideração uma possível retomada das obras do modal.

“Estamos dando sequência em um trabalho que já foi feito em outro trecho da Prainha e da Avenida Historiador Rubens de Mendonça. O plantio de grama e sua manutenção são serviços consideravelmente baratos. Dessa forma, conseguimos nesses locais melhorar o visual da cidade, sem gerar prejuízos”, pontua Júnior.