Foragido da Justiça de Minas Gerais por estupro é preso pela Polícia Militar em Cáceres

A Polícia Militar de Mato Grosso localizou e prendeu um homem, de 50 anos, que estava foragido da Justiça do Estado de Minas Gerais pelo crime de estupro. O suspeito foi preso em flagrante em Cáceres, no final da noite desta sexta-feira (20.6).

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe do 6º Batalhão estava em patrulhamento pelo bairro Cidade Nova e encontrou um carro HB20 de cor prata estacionado próximo a um terreno baldio, de modo suspeito.

Os policiais se aproximaram do carro e encontraram um homem dormindo dentro do veículo. Em seguida, iniciaram abordagem ao suspeito e nada de ilícito foi encontrado com ele.

Na checagem aos documentos do homem, os militares identificaram que ele estava com um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro, registrado pela Comarca da cidade de Boa Esperança, no Estado de Minas Gerais.

Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido até a delegacia de Cáceres para registro da ocorrência e entregue à Polícia Judiciária Civil para demais providências.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT