Foragido da Justiça é preso pela Força Tática de Barra do Garças com R$ 6 mil em dinheiro

Um foragido da Justiça, de 30 anos, foi preso por policiais militares da Força Tática do 5º Comando Regional, nesta quarta-feira (31.01), em Barra do Garças. O suspeito foi preso com a quantia de R$ 6 mil em dinheiro, após tentar fugir da polícia.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar recebeu informações de que um alvo de uma operação deflagrada pela Polícia Judiciária Civil teria fugido por uma região de mata, durante o cumprimento de mandado judicial contra ele.

Em diligências pela cidade, a Força Tática conseguiu localizar o suspeito, no bairro Abel Lira. O homem estava com diversas escoriações decorrentes da fuga e com uma sacola contendo a quantia de R$ 6 mil em dinheiro e porções de maconha.

Diante da situação, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia de Barra do Garças, onde foi realizado o registro do boletim de ocorrência e efetuado o cumprimento de mandado.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.

Fonte: Governo MT – MT