Foragido da Justiça é preso pela Polícia Civil em Matupá

Três homens foram condenados pela Justiça por triplo homicídio ocorrido no bairro Nova Esperança, em Cuiabá, no ano de 2019. A condenação foi proferida nesta terça-feira (22.4) e a investigação da Polícia Civil de Mato Grosso foi crucial para a condenação do trio, cujas penas somadas chegam a quase 160 anos de prisão.

À época, foi cogitado que a chacina teria como motivação a disputa territorial entre facções criminosas rivais. No entanto, a investigação conduzida pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) apurou que as vítimas trabalhavam como vendedores ambulantes (mascates) e estavam na cidade há apenas uma semana, quando foram mortas em uma casa no bairro Nova Esperança.

Conforme a investigação, as três vítimas foram confundidas como integrantes de uma facção rival. Dias antes do crime, os três foram levados pelo grupo criminoso até uma casa, onde foram interrogados em uma espécie de “tribunal”, além de terem seus aparelhos celulares vistoriados.

No decorrer da investigação, quatro investigados pelo triplo homicídio foram presos na Capital e encaminhados à unidade prisional do Capão Grande, em Várzea Grande.

Já outros quatro investigados tiveram os mandados cumpridos na Penitenciária Central do Estado, onde já estavam presos desde o início de novembro de 2020, após ação deflagrada pela DHPP para prender os envolvidos em outro homicídio que vitimou Diego Gomes Vilela, no bairro Jardim Industriário, também em Cuiabá. Esse crime foi fundamental para reunir indícios de ter ocorrido a mando de uma facção criminosa com atuação na região, então suspeita da morte dos trabalhadores.

A partir dos elementos desse caso, foram apurados indícios que ligaram a atuação do grupo criminoso com as mortes dos jovens vendedores de tapetes, tendo como principal conexão o confronto balístico da arma utilizada em ambos os crimes e que contribuiu sobremaneira na condenação do trio.

Condenação

Rayan Junior da Silva Alvarenga foi condenado a 72 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado por triplo homicídio, mais 40 dias-multa; Jonathan da Silva Jorge de Cristo a 65 anos de reclusão, além de 30 dias-multa e Pedro Henrique Frazão dos Santos a 20 anos. Os três cumprirão a pena em regime inicialmente fechado pelo triplo homicídio.

Fonte: Policia Civil MT – MT