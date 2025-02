Foragido da Justiça por furto tem mandado de prisão cumprido em Poconé

O pontapé inicial para o Carnaval em Cuiabá será dado neste sábado (22.2), a partir das 18h, com o grande Desfile de Blocos e Escolas de Samba, que pela primeira vez terá o entorno da Arena Pantanal como passarela.

Organizado pela Liga Independente dos Blocos Carnavalescos e Escolas de Samba de Cuiabá, o evento conta com o patrocínio do Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT).

“Desde o ano passado, o Governo de Mato Grosso vem construindo esse diálogo de fortalecimento e de crescimento dos Blocos e Escolas de Samba em Cuiabá. E neste ano, com a nova data e a ida para a Arena Pantanal, temos certeza que iremos ver o maior e melhor espetáculo de Carnaval em nossa capital”, destaca o secretário adjunto de Cultura da Secel, Jan Moura.

A programação começa com a abertura oficial do Desfile, às 18h, em frente ao setor Leste do estádio. Durante a cerimônia, que contará com representantes do Governo de Mato Grosso, haverá exibição do Grupo de Percussão Orunmila e apresentação da Corte Carnavalesca.

O primeiro bloco a desfilar será o Bloco Agora QQ Esse, com o tema “Alegria, Alegria na Cidade Verde”. Em seguida, o Bloco Explosão de Cuiabá entra na passarela homenageando a líder quilombola Tereza de Benguela.

Na sequência, o Bloco Oh Povo Feio exalta o espírito comunitário com a homenagem à Ana de Jesus, da comunidade Sapolândia. Logo depois, será a vez do Bloco dos Mélados entrar na avenida com o samba-enredo “Saravá Umbanda”, que celebra a diversidade espiritual e a força da ancestralidade.

O próximo bloco a desfilar será o Tradição do Araés, que traz o enredo “Quem disse que o herói é o bandeirante?”. O Bloco Luxo Folia entra em seguida com o enredo “Constelação de Alegria”, que fala sobre a explosão que deu origem ao universo.

O desfile prossegue com o Bloco Império de Casa Nova, que leva à passarela um espetáculo místico, onde feitiçarias e encantos ganham vida no tema “Encantos e Magias”. Já o desfile do Bloco Boca Suja faz uma viagem vibrante ao Nordeste, homenageando figuras como Padre Cícero, Mestre Vitalino, Lampião e Luiz Gonzaga, além dos escritores Jorge Amado e Ariano Suassuna.

A Escola de Samba Payaguás será a penúltima a desfilar, trazendo o enredo “Nos Caminhos da Purificação”, em que celebra Yemanjá, a divindade espiritual das águas. Encerrando o desfile, a Escola de Samba Império de Angola homenageia os orixás das religiões de matriz africana com o enredo “Magia Afro”.

Programação do carnaval cuiabano

Por meio da Liga Independente dos Blocos Carnavalescos e Escolas de Samba de Cuiabá, o Governo de Mato Grosso fomenta também diversas ações descentralizadas que fazem parte da programação de Carnaval na capital mato-grossense.

De 1 a 4 de março, a folia acontece em diversas regiões, como Coxipó do Ouro, Centro Histórico de Cuiabá, Orla do Porto, Praça Oito de Abril, bairros Boa Esperança e Planalto. A agenda completa será divulgada em breve.

