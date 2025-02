Foragido do Distrito Federal por crimes sexuais contra menores é preso pela Polícia Civil em Sorriso

Um homem, foragido da Justiça do Distrito Federal por envolvimento em crimes sexuais contra menores de idade, teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (19.2).

A prisão ocorreu depois da troca de informações entre a equipe de policiais da Delegacia de Sorriso com a Polícia Civil do Distrito Federal.

O suspeito estava com mandado de prisão preventiva decretado pelos crimes de roubo, estupro de vulnerável e crimes relacionados à pedofilia.

As informações sobre o possível paradeiro do foragido chegaram à equipe da Polícia Civil do Distrito Federal. O suspeito estaria residindo na cidade de Sorriso. Diante da denúncia, os policiais do DF entraram em contato com a equipe de investigadores da Delegacia de Sorriso, que foram até o local de trabalho do procurado, onde foi realizada a sua captura.

No momento da abordagem, o suspeito estava se preparando para fugir, uma vez que teria sido avisado pelo seu patrão da presença dos policiais no local. O foragido já estava entrando em contato com advogado e teve tempo para apagar possíveis provas e informações que estavam em seu celular.

Após ter o mandado de prisão cumprido, o preso foi encaminhado para a delegacia para as providências cabíveis, sendo posteriormente colocado à disposição da Justiça.

O patrão do foragido responderá pelo crime de favorecimento pessoal, só não sendo realizada sua prisão em flagrante, em razão de não ser localizado na empresa.

