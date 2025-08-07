Foragido envolvido em crimes de furto é preso pela Polícia Civil na zona rural de Jaciara

Um homem que estava com mandado de prisão em aberto por envolvimento em crimes de furto foi capturado pela Polícia Civil, na manhã desta quarta-feira (6.8), em ação realizada pelos policiais da Delegacia de Jaciara.

O foragido, de 44 anos, que já era monitorado por tornozeleira eletrônica, estava com mandado de prisão preventiva expedido pela 3ª Vara da Comarca de Jaciara. O procurado com diversas passagens criminais adotava estratégias para evitar sua captura.

As diligências iniciaram no dia 4 de agosto, assim que os policiais de Jaciara tomaram conhecimento do mandado de prisão em aberto. Durante a investigação, os policiais conseguiram localizar o procurado na região rural conhecida como “Cachoeirinha”, onde ele vinha se escondendo.

Com o apoio de técnicas de inteligência, a equipe monitorou locais frequentemente visitados pelo foragido e identificou a motocicleta utilizada por ele. Nesta quarta-feira (6), o veículo foi localizado estacionado em um barracão. Próximo à motocicleta, os investigadores abordaram um homem que correspondia às características físicas do procurado.

Durante a abordagem, o suspeito apresentou resistência e precisou ser algemado. Ele usava uma tornozeleira eletrônica, porém o dispositivo estava descarregado. Ao ser questionado, admitiu ter deixado de recarregar o dispositivo intencionalmente, na tentativa de dificultar sua localização, que configura falta grave, conforme previsto na Lei de Execução Penal.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Jaciara para as providências cabíveis para cumprimento da ordem judicial sendo posteriormente colocado à disposição da Justiça.

Fonte: Policia Civil MT – MT