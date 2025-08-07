SEGURANÇA
Foragido envolvido em crimes de furto é preso pela Polícia Civil na zona rural de Jaciara
Um homem que estava com mandado de prisão em aberto por envolvimento em crimes de furto foi capturado pela Polícia Civil, na manhã desta quarta-feira (6.8), em ação realizada pelos policiais da Delegacia de Jaciara.
O foragido, de 44 anos, que já era monitorado por tornozeleira eletrônica, estava com mandado de prisão preventiva expedido pela 3ª Vara da Comarca de Jaciara. O procurado com diversas passagens criminais adotava estratégias para evitar sua captura.
As diligências iniciaram no dia 4 de agosto, assim que os policiais de Jaciara tomaram conhecimento do mandado de prisão em aberto. Durante a investigação, os policiais conseguiram localizar o procurado na região rural conhecida como “Cachoeirinha”, onde ele vinha se escondendo.
Com o apoio de técnicas de inteligência, a equipe monitorou locais frequentemente visitados pelo foragido e identificou a motocicleta utilizada por ele. Nesta quarta-feira (6), o veículo foi localizado estacionado em um barracão. Próximo à motocicleta, os investigadores abordaram um homem que correspondia às características físicas do procurado.
Durante a abordagem, o suspeito apresentou resistência e precisou ser algemado. Ele usava uma tornozeleira eletrônica, porém o dispositivo estava descarregado. Ao ser questionado, admitiu ter deixado de recarregar o dispositivo intencionalmente, na tentativa de dificultar sua localização, que configura falta grave, conforme previsto na Lei de Execução Penal.
O suspeito foi conduzido à Delegacia de Jaciara para as providências cabíveis para cumprimento da ordem judicial sendo posteriormente colocado à disposição da Justiça.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Civil prende homem que descumpriu medidas protetivas reiteradamente em Cuiabá
Um homem que vinha descumprindo reiteradamente as medidas protetivas de urgência determinadas pela Justiça teve o mandado de prisão preventiva cumprido pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (6.8), em trabalho realizado pelos policiais da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá.
A ordem judicial foi solicitada após a ex-companheira do suspeito denunciar que, apesar das medidas protetivas concedidas pela Justiça para mantê-lo afastado, ele continuava frequentando a residência da vítima, desrespeitando a decisão judicial.
A vítima chegou a acionar duas vezes o botão do pânico, ocasião em que a polícia foi até a residência, porém o suspeito conseguiu fugir do local.
Diante da gravidade e da persistência do descumprimento, foi representado pela prisão preventiva do investigado, prontamente deferido pela Justiça. Com o mandado expedido pelo Poder Judiciário, a equipe de capturas da Delegacia da Mulher deu início às diligências e prendeu o suspeito, que foi encaminhado ao sistema prisional.
“A Delegacia da Mulher reforça que o descumprimento de medida protetiva é crime, previsto na Lei Maria da Penha, e que a prisão é uma medida legal para garantir a segurança da vítima e a efetividade das decisões judiciais”, destacou a Delegada Judá Maali.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Civil lamenta morte de escrivão em Brasnorte
A Polícia Civil lamenta a morte do escrivão Antonio Carlos Heringer, de 51 anos, ocorrido por disparo de arma de fogo, nesta quarta-feira (06), em Brasnorte.
Natural de Ubiratã (PR), o policial deixa esposa e três filhos de 23, 27 e 32 anos.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Foragido envolvido em crimes de furto é preso pela Polícia Civil na zona rural de Jaciara
Bombeiros extinguem um incêndio florestal e combatem dois nesta quarta-feira (6)
Semob adia interdição na Av. Mato Grosso após diálogo com comerciantes
Prefeitura de Cuiabá convoca 60 aprovados para atuação em unidades educacionais da rede municipal
Agosto Dourado tem início com manhã de acolhimento, trocas e incentivo à amamentação
Segurança
Foragido envolvido em crimes de furto é preso pela Polícia Civil na zona rural de Jaciara
Um homem que estava com mandado de prisão em aberto por envolvimento em crimes de furto foi capturado pela Polícia...
Polícia Civil prende homem que descumpriu medidas protetivas reiteradamente em Cuiabá
Um homem que vinha descumprindo reiteradamente as medidas protetivas de urgência determinadas pela Justiça teve o mandado de prisão preventiva...
Polícia Civil lamenta morte de escrivão em Brasnorte
A Polícia Civil lamenta a morte do escrivão Antonio Carlos Heringer, de 51 anos, ocorrido por disparo de arma de...
MT
Brasil
INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais
Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça
Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...
INSS: descontos indevidos desde março de 2020 serão restituídos
Instituto vai notificar cerca de 9 milhões de beneficiários O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
CIDADES5 dias atrás
Prefeitura de Sinop orienta sobre período de proibição às queimadas urbanas e rurais
-
CIDADES5 dias atrás
Tchau Sufoco: lançada a campanha de renegociação de dívidas e de incentivo à educação financeira
-
CIDADES6 dias atrás
Prefeitura realiza mutirão de cardiologia, ginecologia, ultrassonografia e saúde da mulher neste sábado (02)
-
Saúde6 dias atrás
Vacinação contra sarampo é intensificada no Tocantins e Maranhão
-
TCE MT6 dias atrás
TCE-MT inicia capacitação voltada ao fortalecimento das relações interpessoais no ambiente de trabalho
-
Política5 dias atrás
AL aprova em 1ª votação projeto que proíbe exposição de alunos a propagandas sobre ideologia de gênero
-
CIDADES6 dias atrás
Trânsito realiza mais de 90 mil metros de pintura de sinalização horizontal este ano
-
CIDADES6 dias atrás
Prefeitura concede desconto de até 100% nos juros e multas em mutirão de renegociação fiscal