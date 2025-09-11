SEGURANÇA
Foragido por estupro de enteado no Tocantins é preso pela Polícia Civil em Vila Rica
Um homem foragido do estado de Tocantins pelo crime de estupro de vulnerável teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil de Mato Grosso, na tarde desta quinta-feira (11.9), após ser localizado na cidade de Vila Rica.
A prisão do procurado ocorreu em ação realizada pelos policiais da Delegacia Regional de Vila Rica, Gerência Estadual de Polinter e Capturas (Gepol), com apoio da Delegacia de Apoio a Vulneráveis, da Polícia Civil de Tocantins e Polícia Federal de Redenção, estado do Pará.
O suspeito estava com a ordem de prisão preventiva decretada pela Justiça em razão de abuso sexual praticado contra sua enteada de apenas 7 anos de idade, entre os anos de 2016 e 2017.
Segundo informações, o padrasto aproveitava o período noturno para entrar no quarto da menor e praticar os abusos. Para não ser descoberto, o suspeito ameaçava a vítima, dizendo que caso contasse para alguém, mataria sua mãe e seus irmãos.
Após troca de informações, entre as Polícias Civis de Tocantins e de Mato Grosso e da Polícia Federal do Pará, foi possível chegar ao paradeiro do suspeito na cidade de Vila Rica. Com base nas informações, a equipe da Polícia Civil do município realizou diligências conseguindo localizar o procurado e dar cumprimento à ordem judicial.
A prisão integra os trabalhos da operação Amón foi deflagrada pelo Núcleo de Inteligência da Regional de Vila Rica com objetivo de localizar e dar cumprimento a mandado de prisão contra foragidos da Justiça.
O nome da operação, Amón vem do grego e tem o significado de “oculto”, “escondido”.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
PM e Gefron apreendem 300 quilos de pasta base de cocaína e causam prejuízo de R$ 4,3 milhões às facções criminosas
Equipes da Polícia Militar e do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) apreenderam cerca de 300 quilos de pasta base de cocaína, na tarde desta quinta-feira (11.9), em Pontes e Lacerda. A ação causou prejuízo de mais de R$ 4,3 milhões às facções criminosas e prendeu um homem por tráfico ilícito de drogas.
Por volta de meio-dia, militares do 12º Comando Regional receberam denúncias anônimas sobre dois homens que estavam em dois carros e transportando vários fardos entre os veículos, de modo suspeito.
Diante da informação recebida, os policiais militares, juntamente com o 6º Comando Regional da PM e do Gefron, foram ao ponto indicado e flagraram os dois veículos. Um dos carros fugiu sem ser localizado, enquanto o suspeito que ocupava o segundo automóvel fugiu para o interior de uma casa, sendo detido pelos policiais.
De volta ao veículo, as equipes encontraram seis fardos contendo diversos tabletes de pasta base de cocaína, que totalizaram cerca de 300 quilos ao todo. Também no local foram apreendidos quatro rádios comunicadores e uma balança de precisão.
Contra o suspeito, não foram localizadas passagens criminais. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido até a delegacia da cidade, com todo o material apreendido, para registro da ocorrência e demais providências.
Fonte: PM MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Civil prende homem que agrediu companheira com golpes com espada de ferro em Cuiabá
Um homem que torturou e tentou matar a companheira com uma espada tipo samurai teve o mandado de prisão preventiva cumprido pela Polícia Civil, na manhã desta quinta-feira (11.9), em ação realizada pela equipe da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá.
O agressor de 38 anos teve o mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Cuiabá pelo crime de tentativa de feminicídio.
O crime ocorreu no mês de agosto quando o suspeito, motivado por ciúmes, torturou a vítima com golpes de uma espada, tipo samurai de ferro. A vítima foi agredida com vários socos e golpes com a espada de ferro. Durante as agressões, o agressor ameaçava todo tempo a vítima de morte, dizendo que se descobrisse uma traição a mataria.
Ao comparecer à Delegacia da Mulher para comunicar os fatos, a vítima relatou que convivia há mais de 10 anos com o suspeito, com quem tem duas filhas e há anos vinha sofrendo violência doméstica, mas nunca havia o denunciado por medo de morrer.
Diante da evidente situação de risco para a vítima, foi representado pelo mandado de prisão preventiva do suspeito, que foi deferido pela Justiça. Com a ordem judicial em mãos, os policiais da Delegacia da Mulher de Cuiabá realizaram diligências que resultaram na prisão do agressor.
Após ter o mandado de prisão cumprido, ele foi conduzido à delegacia para as providências cabíveis, sendo posteriormente colocado à disposição da Justiça.
A delegada titular da DEDM Cuiabá, Judá Marcondes, as ações para prisão dos autores de violência doméstica são constantes, em especial em casos graves como este, em que o suspeito agrediu severamente a companheira, atentando contra a vida da vítima.
“A Delegacia da Mulher está atenta a todos os casos e tem buscado por meio dessas operações evitar possíveis feminicídios contra mulheres que sofrem com um relacionamento abusivo”, disse a delegada.
Fonte: Policia Civil MT – MT
