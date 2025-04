Foragido por morte de policial civil aposentado é preso pela Polícia Civil em balsa no Rio Teles Pires

Um homem apontado como um dos envolvidos de latrocínio, que vitimou o policial civil aposentado Derli José Alves, ocorrido no ano de 2023, foi preso pela Polícia Civil, na tarde de sexta-feira (11.4), em ação realizada pelos policiais das Delegacias de Paranaíta e Apiacás.

Considerado foragido da Justiça, L.F.F.A. estava com dois mandados de prisão em aberto, um deles expedidos pelo Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá, por participação na morte do policial aposentado. As investigações do crime, na época dos fatos, foram conduzidas pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Capital.

A prisão do foragido ocorreu em uma balsa de garimpo, que fica localizada no rio Teles Pires. A localização do procurado foi possível após informações que relatavam que ele estava se escondendo em uma aldeia indígena na região.

Com base nas informações, os policiais de Paranaíta e Apiacás realizaram monitoramento da região, conseguindo identificar o procurado e realizar a sua prisão. Ele foi conduzido à Delegacia de Paranaíta, onde foram cumpridos os dois mandados de prisão em aberto em seus desfavor, sendo posteriormente colocado à disposição da Justiça.

Crime

O policial aposentado Derli José desapareceu na noite do dia 21 de fevereiro de 2023, da propriedade onde morava, no Parque Itaguaí, localizado na MT-251, na Capital. O genro da vítima e autor do crime, H.L.S., de 25 anos, foi preso em flagrante depois de se apresentar na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cuiabá dois dias após o desaparecimento do policial.

Ele confessou a autoria do crime na companhia de um comparsa e indicou o local onde havia deixado o corpo da vítima. As equipes da DHPP realizaram buscas na região do Distrito do Sucuri e o localizaram próximo ao rodoanel em Cuiabá. As armas utilizadas no crime, um revólver e uma pistola que pertenciam ao policial, foram apreendidas.

Os elementos reunidos no inquérito comprovaram que houve o crime de latrocínio, uma vez que, após a execução da vítima e ocultação do corpo, a caminhonete do policial aposentado foi deixada em um local de fácil localização e foi ‘esfriada’, a fim de ser vendida posteriormente.

