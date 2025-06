Foragido por roubo em Mato Grosso é preso pela Polícia Civil em Rondônia

A Polícia Civil lançou, neste sábado (07.6), um vídeo para redes sociais orientando a população sobre uma nova ação que tem sido praticada por criminosos.

Conforme levantamento de dados investigativos, criminosos de outros estados do país têm adotado a prática de extorquir pessoas por meio de engenharia social, que consiste na obtenção de informações pessoais da vítima e de seus familiares, por meio da internet, especialmente, das redes sociais e plataformas de vendas (e-commerce).

“Os criminosos também obtém acesso a essas informações pessoais por meio da própria rede social da vítima, com divulgação de fotos de filhos, do casal, do local onde trabalha. Enfim, são informações particulares que, na posse dos criminosos dão credibilidade a ação criminosa fazendo com quem as vítimas em um momento de medo acabam fazendo a transferência bancária, gerando um dano emocional e financeiro à vítima”, explica o delegado da Coordenadoria de Enfrentamento ao Crime Organizado (Cecor), Rafael Scatolon.

De acordo com o delegado, os criminosos são de outros estados, mas utilizam a discagem direta à distância (DDD) com os prefixos 65 e 66. “Observamos, inclusive que esses criminosos utilizam esses DDDs para dar um ar de aparência verdadeira ao crime, pois na maioria das vezes a pessoa costuma não atender ligações com DDD de outros estados, daí a utilização dos DDDs 65 e 66. Contudo, quando ouvimos os áudios das ligações, é nítido o sotaque de outras regiões do país, enfatizou Scatolon.

A orientação da Polícia Civil, caso o cidadão receba esse tipo de abordagem, principalmente por ligação ou mensagem de aplicativo celular, é não dar continuidade à conversa.

Dicas de segurança

Segue abaixo o passo a passo de como proceder, caso receba ligação ou mensagem realizada pelos criminosos:

– procurar manter a calma;

– não confirmar qualquer informação repassada pelo criminoso;

– não fazer nenhuma transferência bancária;

– desligar imediatamente o telefone;

– bloquear o contato (no whatsapp)

– se receber ligação de outro número logo em seguida, não atenda.

– procure a delegacia mais próxima e registre o boletim de ocorrência.

Fonte: Policia Civil MT – MT