Força feminina ecoa ao som da viola de cocho em Várzea Grande
Em Várzea Grande, a tradição do cururu e do siriri ganha um novo tom. Se antes a viola de cocho era símbolo de um espaço estritamente masculino, hoje o instrumento também vibra nas mãos de mulheres que desafiam a história, sem quebrá-la, mas ampliando-a. O que alguns chamam de ruptura de paradigmas é, na verdade, inclusão e perpetuação cultural.
A Associação das Manifestações Folclóricas de Mato Grosso (AMFMT), no bairro Jardim Glória II, tornou-se palco desse movimento. Ali, quinze mulheres se unem a mais de trinta mestres da cultura popular do município, participando ativamente das rodas de cururu, siriri e rezas cantadas. Elas tocam, cantam, dançam e mostram que tradição não é prisão ao passado, mas um elo vivo entre gerações.
Entre essas mulheres está a marcante Dona Sinhá, 78 anos, verdadeira guardiã da cultura várzea-grandense. Cantora, dançarina, costureira e doceira, ela é responsável por uma festa tradicional que completa 60 anos em novembro. “A minha vida é a cultura. Já toquei, já cantei, já costurei muita roupa de festa. Enquanto eu estiver viva, essa tradição vai continuar”, declara, emocionando quem a escuta.
O movimento feminino na viola de cocho tem ainda o respaldo da Prefeitura de Várzea Grande, que vê na valorização da cultura uma política pública estratégica. A prefeita Flávia Moretti não apenas apoia de perto as iniciativas, como também arriscou dedilhar a viola, gesto simbólico que une gestão, tradição e inovação.
“A cultura de Várzea Grande pulsa forte em nossas raízes. Quando vemos mulheres ocupando espaços antes restritos, tocando a viola de cocho e se tornando protagonistas, enxergamos o futuro. Apoiar a cultura é também apoiar o empreendedorismo feminino, a inclusão e a quebra de paradigmas. Nosso compromisso é dar visibilidade e fortalecer cada manifestação que faz de Várzea Grande um celeiro de tradição e inovação”, destacou a prefeita.
O reflexo dessa transformação pode ser visto também nos grupos “Primos e Primas”, do bairro Capão do Pequi, e “Cururu e Siriri Estrela Divina”, do Jardim Glória I, que fizeram história ao se apresentarem, em 2025, no palco principal da Feira Internacional do Pantanal. Um marco para a cultura popular local, que ultrapassa fronteiras e mostra que tradição, quando cultivada com coragem e inclusão, floresce ainda mais forte.
“O som da viola de cocho em Várzea Grande não é apenas música: é resistência, é empreendedorismo cultural e é, sobretudo, a voz feminina ecoando no coração da tradição mato-grossense”, fala orgulhosa a presidente da AMFMT, Celi Minas Novas.
Prefeita Flávia Moretti acompanha mutirão de atendimentos no bairro São Mateus
A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), acompanhou os atendimentos no Mutirão Coletivo por Mato Grosso, realizado na manhã deste sábado (04.10), na Emeb Júlio Correia, no bairro São Mateus.
O evento foi uma realização em parceria entre a Prefeitura de Várzea Grande, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso e a Câmara Municipal.
No local, foram oferecidos atendimentos de enfermagem, emissão de documentos, assessoria jurídica, serviços oftalmológicos, massagens, cuidados de beleza, assistência social, entre outros.
“Eu fico muito feliz quando há mutirões de atendimentos como esse para nossa população, ainda mais em uma região grandiosa como o São Mateus. Desejo que a Assembleia Legislativa mantenha diversas parcerias como essa em nosso município”, disse a prefeita.
O deputado estadual Paulo Araújo (PP) estima que foram realizados mais de mil atendimentos. “Aqui, realizamos também a entrega de brindes para as crianças e tivemos diversas apresentações culturais. É uma grande festa para a comunidade do São Mateus”, relatou o deputado.
O vereador Enfermeiro Emerson (PP), morador da região, destacou que a comunidade precisava desses atendimentos. “Aqui é uma região grande, com muitas famílias carentes, que precisam ter o poder público cada vez mais perto. Fico feliz de ver a comunidade sendo assistida pela Assembleia Legislativa e pela Prefeitura de Várzea Grande”, afirmou.
A secretária municipal de Assistência Social, Cristina Saito, também acompanhou os atendimentos feitos pela pasta. “Estamos atualizando o CadÚnico dos moradores da região e apresentando os programas que fazem parte da nossa secretaria”, explicou Saito.
Prefeitura de Várzea Grande realiza oitava edição da Copa do Servidor
A abertura oficial da 8ª edição da Copa do Servidor foi realizada na noite de sexta-feira (03.10), no Miniestádio do bairro Ipase, em Várzea Grande, e reuniu servidores, familiares e comunidade em uma grande festa esportiva. O evento, organizado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL), contou a presença do vice-prefeito Tião da Zaeli, que declarou aberto os jogos dos servidores, na presença das 15 equipes participantes.
Na sequência, o clima de confraternização deu lugar à emoção dentro de campo. No jogo preliminar, a equipe da Educação venceu o time da Força Aérea Brasileira (FAB) por 1 a 0. Já na partida de fundo, a equipe de Serviços Públicos/Obras mostrou eficiência e superou a Guarda Municipal pelo placar de 2 a 0.
Durante a solenidade de abertura, o vice-prefeito Tião da Zaeli destacou a importância do evento como forma de valorização dos servidores municipais. “A Copa do Servidor é um momento de integração e reconhecimento do trabalho diário dos nossos profissionais. Mais do que esporte, ela promove união, amizade e espírito de equipe, que são valores essenciais para o serviço público municipal”, afirmou.
Já o secretário da SMECEL, Igor Cunha, enalteceu o empenho de todos os envolvidos e a energia contagiante do público que compareceu ao estádio. “Ver as arquibancadas cheias, as equipes desfilando com orgulho e a comunidade prestigiando é a prova de que a Copa do Servidor se consolidou como um dos grandes eventos esportivos do município. É uma celebração da dedicação dos nossos servidores e do fortalecimento da cidadania por meio do esporte”, destacou.
O superintendente de Esporte e Lazer, Edmilson Piranha, também reforçou o compromisso da gestão em fomentar a prática esportiva entre os trabalhadores. “O esporte é uma ferramenta transformadora, que motiva, aproxima e fortalece os laços entre os servidores. Essa competição é feita para eles e por eles, mostrando que a prefeitura valoriza e incentiva o lazer e a qualidade de vida de quem serve a nossa cidade”, ressaltou.
A competição segue ao longo das próximas semanas com partidas programadas entre as 15 equipes, prometendo mais emoção, integração e espírito esportivo em Várzea Grande.
As equipes participantes são: Assistência Social, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiro Militar, Gestão Fazendária, Cultura, Patrimônio, Procuradoria Municipal, Saúde, Serviços Públicos/Obras, Câmara Municipal, DAE, Força Aérea, Polícia Militar, Meio Ambiente e Educação.
*ORGANIZAÇÃO –* A equipe da Superintendência, vai estar à frente das regras da Copa, que já movimenta os bastidores entre as secretarias, autarquias e outros órgãos públicos convidados, como explicam o secretário de Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL), Igor Cunha, e o Superintendente Edmilson Piranha.
A coordenadora de Eventos e Projetos da Superintendência Municipal de Esportes e Lazer, Elaine Cristina de Arruda, juntamente com o coordenador de Esportes, Gilson Cassemiro, estão mobilizados para garantir o sucesso da Copa, nesta 8ª edição.
*HISTÓRIA DA COPA –* A Copa do Servidor é uma realização da Prefeitura Municipal, da SMECEL, via Superintendência de Esporte e Lazer. A última edição da competição foi realizada em 2023 no miniestádio José Silva Oliveira “Bife”, no bairro Figueirinha. Os jogos já foram realizados em campos, como Asponvag, Complexo Thiú e miniestádio do bairro Ipase.
A transmissão das competições, até então realizada pelo servidor João Marques, passa esse ano ao comando da equipe do Bate Bola, coordenado por Jorginho Mussa.
Indígena com deficiência intelectual deixa de ser “invisível” após decisão judicial em MT
Aluna de Cuiabá vence prêmio de melhor desenho de MT por combate à exploração do trabalho infantil
Abate recorde de fêmeas abre caminho para valorização da arroba em 2026
Setembro fecha em alta com exportações superando 7 milhões de toneladas
Semana termina em alta com impulso das exportações e tensão EUA x China
Polícia Militar apreende armamento e prende homem por crime ambiental às margens do Rio Paraguai
Policiais militares da 1ª Companhia Independente de Proteção Ambiental apreenderam, nesta sexta-feira (3.10), quatro armas de fogo, 72 munições e...
Força Tática apreende 104 porções de entorpecentes e prende dois homens por tráfico em Várzea Grande
Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional, apreenderam, nesta sexta-feira (3.10), 104 porções de entorpecentes, entre maconha e...
Polícia Militar frustra tentativa de homicídio e detém dupla com arma de fogo e munições em Cáceres
Policiais militares do 6º Comando Regional frustraram uma tentativa de homicídio na noite desta sexta-feira (3.10), em Cáceres (220 km...
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
Senador expressa indignação com decisões que interferem com CPMI
Na abertura da reunião da CPMI do INSS nesta segunda-feira (29), o presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG), citou...
