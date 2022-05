Força-tarefa de combate ao frio é ação emergencial e foco da Prefeitura é retirar população das ruas

Estudantes da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Deputado Ulisses Silveira Guimarães, localizada no bairro Ouro Fino, Regional Norte, atendidos pelo Projeto Enxergar é Humanizar, receberam nesta segunda-feira (13), os seus óculos. Idealizado pela primeira dama Márcia Pinheiro em 2019 e, após ter sido suspenso em 2020 e 2021, em decorrência da pandemia, o projeto foi retomado este ano, visando atender os estudantes das series iniciais.

Na última sexta-feira (13), durante um encontro com diretores das unidades educacionais, o prefeito Emanuel Pinheiro e a primeira dama Márcia Pinheiro, fizeram as primeiras entregas do Enxergar é Humanizar 2022. “Muitos estudantes têm dificuldade de aprender porque dependem de óculos. Muitos pais não sabem ou não tem oportunidade, nem recursos para buscar esse atendimento. Este ano serão pretendemos entregar mil óculos este ano, mas iremos entregar o quanto precisar para atender os estudantes. Esse é um investimento na humanização, na melhoria de vida das crianças e na educação”, disse o prefeito Emanuel Pinheiro.

A secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado explicou que o projeto é um dos pilares das ações estratégicas da política Educacional do município de Cuiabá sendo suporte às ações do Programa de Alfabetização Cuiabana (ProAC). Em 2019 o projeto atendeu os estudantes do 1º e 2º ano do Ensino Fundamental. Retomado em abril desde ano, com um novo formato, passou a atender estudantes do 1º ao 6º Ano.

“O objetivo é avaliar e monitorar as aprendizagens das crianças. Os professores fazem o primeiro monitoramento, e os estudantes que apresentam déficit de aprendizagem relacionado à baixa visão são encaminhados para a realização de exames de optometria. Esse exame identifica as falhas de refraçãoe aponta a possibilidade de correção da miopia, hipermetropia ou astigmatismo. Se necessário, as crianças são encaminhadas para exame com oftalmologista. O projeto é focado na preservação da qualidade de vida dos estudantes e na garantia de uma educação humanizada e inclusiva”, explicou a secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado.

Os exames de optometria são realizados nas unidades educacionais, no contra turno das aulas, e os estudantes, com o auxílio dos profissionais e dos pais, escolhem as armações.

Na EMEB Deputado Ulisses Silveira Guimarães 30 estudantes passaram por exames de optometria, desse total, 20 receberam óculos.

Na EMEB Antônia Tita Maciel de Campos, localizada no bairro Jardim Florianópolis, dos 56 estudantes que fizeram exames 47 vão receber os óculos nesta terça-feira (17).