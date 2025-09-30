SEGURANÇA
Força-tarefa desarticula esquema criminoso de mais de R$ 45 milhões em fraudes fiscais no setor hortifrutigranjeiro
O Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de Mato Grosso (CIRA-MT) deflagrou, na manhã desta terça-feira (30.9), a Operação Hortifraude, com o objetivo de desarticular um sofisticado grupo criminoso, envolvido em um complexo esquema de sonegação fiscal que atuava no âmbito de hortifrutigranjeiros. De acordo com as informações levantadas nas investigações, o prejuízo causado aos cofres públicos ultrapassa R$ 45 milhões.
São cumpridas na operação 148 ordens judiciais, entre mandados de busca e apreensão domiciliar e pessoal, afastamento de sigilo de dados telemáticos, suspensão dos registros profissionais de contadores e de escritórios de contabilidade (CRCs), suspensão do exercício de atividade de natureza econômica ou financeira de empresas, entre outras medidas. Os mandados foram deferidos pelo Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz de Garantias do Estado de Mato Grosso.
Os mandados de busca e apreensão são cumpridos em Cuiabá, Várzea Grande e São Paulo (SP). A operação conta com o apoio da Diretoria de Atividades Especiais e da Diretoria Metropolitana, ambas da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, assim como da Divisão de Investigações sobre Crimes contra a Fazenda da Polícia Civil de São Paulo.
As investigações, conduzidas em inquérito policial instaurado na Delegacia Especializada em Crimes Fazendários (Defaz), revelaram um complexo esquema de fraude fiscal estruturado e que envolvia a criação e administração de empresas de fachada, muitas vezes registradas em nome de “laranjas”, pessoas sem conhecimento ou capacidade financeira.
Essas empresas eram usadas para simular operações comerciais, emitir notas fiscais frias e viabilizar a circulação de mercadorias sem o devido recolhimento de tributos, especialmente o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). A fraude se mantinha por intermédio da rápida substituição dessas entidades, dificultando o rastreamento pelas autoridades. Contadores e escritórios de contabilidade também participavam do esquema com o objetivo de enganar a fiscalização tributária.
“A Defaz e os outros órgãos que integram a força-tarefa tem o compromisso firme de enfrentar os crimes contra a ordem tributária, organização criminosa, falsidade ideológica e uso de documentos falsos”, apontou o delegado João Paulo Firpo Fontes, responsável pela investigação.
O delegado titular da Defaz, Walter de Melo Fonseca Júnior, esclareceu que a identificação dos verdadeiros autores das fraudes se mostra particularmente complexa, tendo em vista que estes se ocultam por meio de empresas de fachada e “laranjas”. Ele ressaltou, ainda, a participação efetiva de contadores e de escritórios de contabilidade no arranjo delitivo.
“Essa atuação integrada e estratégica é fundamental para a recuperação de valores sonegados, os quais, uma vez reintegrados aos cofres públicos, são revertidos em benefício direto à população, com investimentos nas áreas essenciais de saúde, educação, segurança pública e infraestrutura, contribuindo, assim, para o desenvolvimento do Estado de Mato Grosso”, destacou o titular da unidade.
O promotor de Justiça, Washington Eduardo Borrére, destacou a relevância da colaboração entre as instituições que compõem o CIRA-MT. Segundo ele, a atuação integrada do comitê é essencial para apurar e reprimir grupos criminosos especializados em fraudes estruturadas de sonegação fiscal. “Essa integração garante que os recursos públicos sejam devidamente recolhidos e revertidos em benefícios à sociedade, fortalecendo a justiça fiscal e contribuindo para a redução das desigualdades sociais”, disse o promotor.
Para o secretário adjunto de Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), Fábio Fernandes Pimenta, a atuação conjunta e a parceria dos órgãos que compõem o CIRA foram essenciais para o sucesso desta operação.
“A Sefaz, por meio da Unidade de Inteligência Fiscal e Operações Estratégicas, atuou na investigação das operações fraudulentas, que consistiam em emissão de notas fiscais por empresas que não recolhiam o ICMS, gerando crédito fiscal irregular aos destinatários, que se aproveitavam deste sem o devido recolhimento do imposto. Foram constituídos mais de R$ 40 milhões de créditos tributários”, frisou o secretário.
Força-tarefa
O CIRA-MT é uma força-tarefa integrada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da 14ª Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Tributária, pela Polícia Judiciária Civil, por meio da Delegacia Especializada em Crimes Fazendários (Defaz), pela Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), pela Procuradoria Geral do Estado (PGE) e pela Controladoria Geral do Estado (CGE).
Nome da operação
Hortifraude faz referência ao fato de que as fraudes fiscais perpetradas pelo grupo criminoso ocorreram no setor de hortifrutigranjeiros.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Operação da Polícia Civil mira facção criminosa responsável pelo tráfico de drogas na Baixada Cuiabana
A Polícia Civil deflagrou, nesta terça-feira (30.9), a Operação Aureum, para cumprir 14 ordens judiciais contra membros de uma facção criminosa atuante em Mato Grosso, responsável por pontos de tráfico de drogas em Cuiabá e Várzea Grande.
Os policiais da Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc) cumprem sete mandados de prisão e sete de busca e apreensão, expedidos pela 3ª Vara Criminal de Várzea Grande. As ordens estão sendo cumpridas em cinco bairros de Várzea Grande, um de Cuiabá e uma penitenciária.
As investigações foram iniciadas em 2024, quando um dos alvos da Operação Aureum, de 33 anos, foi detido em flagrante em Várzea Grande por tráfico de drogas. Em sua casa, foi localizada uma grande quantidade de entorpecentes de diversos tipos, como maconha, ecstasy, LSD, skunk (também conhecido como supermaconha) e cigarros eletrônicos de cannabis sativa.
Após a apreensão, os investigadores da Denarc conseguiram qualificar outros seis integrantes do grupo criminoso, que também eram responsáveis por bocas de fumo em Cuiabá e Várzea Grande.
Todos os investigados presos nesta terça-feira (30.9) serão encaminhados à Denarc, interrogados e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Foragido por estupro de vulnerável no Pará é preso em ação integrada em São Félix do Araguaia
Um homem foragido do estado do Pará teve o mandado de prisão cumprido na sexta-feira (26.9), em ação integrada realizada pelos policiais da Delegacia Regional de Vila Rica, Delegacia de Alto Boa Vista, Polícia Militar e Polícia Federal de Redenção – PA.
O procurado, de 53 anos, estava com o mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável, ocorrido no ano de 2023, no estado do Pará e foi localizado e preso no distrito de Espigão do Leste, município de São Félix do Araguaia.
A prisão do foragido ocorreu após troca de informações entre as equipes policiais, sendo possível identificar o paradeiro do suspeito que era considerado foragido desde a expedição do mandado de prisão.
O procurado foi localizado em seu local de trabalho e após ter a ordem judicial cumprida foi encaminhado para a Delegacia de Alto Boa Vista para as providências cabíveis, sendo posteriormente colocado à disposição da Justiça.
A ação faz parte da operação “Amon”, deflagrada pela Polícia Civil para dar cumprimento a mandados expedidos contra autores de crimes.
O nome Amón é de origem grega e quer dizer oculto ou escondido.
Fonte: Policia Civil MT – MT
