Força-tarefa garante 26 transferências hospitalares em menos de 24h em Cuiabá

Em menos de 24 horas após uma força-tarefa articulada pela nova gestão da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, 26 transferências de pacientes foram realizadas com sucesso, garantindo acesso oportuno a leitos hospitalares para quem aguardava atendimento nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da capital. Do total de encaminhamentos, 23 foram para enfermarias e 3 para Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).

A ação foi resultado direto da atuação da secretária municipal de Saúde, Danielle Carmona, que esteve pessoalmente nas UPAs e nos hospitais da rede de atenção terciária, como o Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), Hospital São Benedito e o antigo Pronto-Socorro, para organizar, junto às equipes técnicas, um novo fluxo de encaminhamento entre os níveis de atenção à saúde.

“Essas transferências se deram graças à gestão eficiente das unidades e à articulação entre os níveis de atenção, ou seja, da atenção secundária, que são as unidades de pronto atendimento, com os núcleos internos de regulação dos hospitais, HMC, São Benedito e Pronto-Socorro Municipal, junto à regulação estadual de urgência e emergência”, explicou a secretária.

Danielle destacou que o objetivo central é garantir que pacientes que necessitam de cuidados hospitalares sejam transferidos em tempo hábil, liberando os leitos nas UPAs para novos casos que chegam em situação de urgência e emergência, e também evitar que os pacientes que passam pela medicação permaneçam internados nos setores por falta de leitos da própria unidade.

“As medidas adotadas foram justamente esse alinhamento direto com os diretores técnicos das unidades hospitalares e com as equipes assistenciais, promovendo uma análise criteriosa da ocupação dos leitos, avaliando quais estavam aptos para liberação, além das altas médicas”, detalhou a gestora.

Segundo a secretária, todas as transferências ocorreram de forma organizada e segura, reforçando o compromisso da nova gestão com a resolutividade e a eficiência na saúde pública da capital. “Encaminhar os pacientes para os hospitais e liberar os leitos das UPAs é fundamental para manter o sistema fluindo e para garantir o atendimento imediato à população que mais precisa. Essa ação mostra que, com planejamento e articulação, é possível melhorar a assistência e salvar vidas”, completou.

A gestão reforça que as visitas técnicas, avaliações de fluxo e diálogo com profissionais da ponta continuarão sendo realizados com frequência, como parte de uma estratégia permanente de gestão participativa, centrada na escuta, na eficiência e no cuidado com os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) em Cuiabá.

O secretário adjunto de Atenção Secundária, Israel Paniago, também ressaltou os avanços já percebidos com as medidas adotadas pela nova gestão. “As UPAs Pascoal Ramos e Morada do Ouro zeraram as internações improvisadas nas salas de medicação, o que vinha sendo um problema muito grande. Por falta de leitos nas enfermarias, os pacientes acabavam ficando internados nesses espaços de forma improvisada. Agora, com o novo fluxo e a articulação com os hospitais, conseguimos corrigir essa distorção e melhorar o acolhimento nas unidades.”

#PraCegoVer

A imagem mostra cadeiras hospitalares vazias, todas na cor azul claro. As paredes do local hospitalar são brancas e o piso tem tons escuros.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT