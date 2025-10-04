Força Tática apreende 104 porções de entorpecentes e prende dois homens por tráfico em Várzea Grande

Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional, apreenderam, nesta sexta-feira (3.10), 104 porções de entorpecentes, entre maconha e pasta base de cocaína, e prenderam dois homens em flagrante, suspeitos por tráfico ilícito de drogas, em duas ações distintas, em Várzea Grande.

Durante o patrulhamento tático na Operação de Rede de Enfrentamento às Facções Criminosas (Refac), no Centro Sul, os policiais militares receberam informações de que havia um homem comercializando entorpecentes na região.

Ciente das características do suspeito, as equipes se deslocaram ao local e flagraram o homem, que correu para o fundo de uma casa e dispensou uma bolsa ao chão, sendo abordado e detido em seguida. No local, as equipes encontraram, ao todo, 84 porções de substância análogas à cocaína, um aparelho celular, uma balança de precisão e R$ 15.

Em seguida, os policiais militares receberam nova denúncia de tráfico de drogas, no bairro Pirineu, ainda na região metropolitana. Na ocasião, o homem escondia parte das drogas dentro de um carro abandonado, modelo Corsa, de cor vinho.

As equipes reforçaram o policiamento pela região e localizaram o suspeito, que também tentou fugir da abordagem, sendo detido em seguida.

Com ele, foram encontradas algumas porções de substância análogas à maconha e o restante do entorpecente foi localizado em baixo do veículo. Os policiais recolheram, ao todo, 20 unidades do mesmo ilícito, uma tesoura e um celular.

Os suspeitos e todos os entorpecentes apreendidos foram entregues à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT