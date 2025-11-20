SEGURANÇA
Força Tática apreende 96 porções de drogas e prende em flagrante dois integrantes de facção criminosa
Equipes militares da Força Tática do 2º Comando Regional apreenderam, nesta quarta-feira (19.11), 96 porções de entorpecentes, entre maconha e pasta base de cocaína, e prenderam dois integrantes de uma facção criminosa, em Várzea Grande.
Durante desdobramento da Operação Tolerância Zero e Rede de Enfrentamento às Facções Criminosas (Refac), no bairro Cohab São Matheus, os policiais militares flagraram um homem, em atitude suspeita, que tentou correr ao identificar aproximação das equipes. Ao ser abordado, foram encontradas com ele três porções de maconha.
Aos militares, ele confessou que seria o responsável pela comercialização do ilícito na região a mando de uma facção criminosa. O envolvido relatou que havia mais ilícitos enterrados nos fundos da casa onde mora. No local, foram encontradas outras 31 porções de maconha.
O suspeito ainda revelou o endereço de um comparsa, no bairro Mapim. Os policiais se deslocaram até a residência e o abordaram, enquanto estava sentado sobre a calçada.
Já com o segundo denunciado, os militares recolheram três porções de cocaína e outras 59 unidades de maconha, escondidas em um pote, uma balança de precisão e R$ 120.
A dupla foi conduzida à delegacia junto dos ilícitos para registro do boletim de ocorrência.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
Polícia Militar prende suspeito de tentativa de homicídio com arma de fogo
Policiais militares do 20º Batalhão prenderam em flagrante, na madrugada desta quinta-feira (20.11), um homem suspeito de tentativa de homicídio em uma conveniência de um posto de combustível, no município de Juína (745 km de Cuiabá). A vítima sofreu três disparos de arma de fogo e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros.
Por volta das 3h30, as equipes foram informadas sobre uma briga generalizada no estabelecimento comercial e de que havia um homem baleado no local. O suspeito, de 21 anos, estava contido por testemunhas. Com ele, os militares apreenderam um revólver calibre .38 e duas munições intactas.
A vítima, de 35 anos, apresentava três disparos de arma de fogo, sendo um na perna e outros dois no abdômen. O homem foi conduzido à Unidade de Pronto Atendimento pelo Corpo de Bombeiros.
À PM, o suspeito relatou que possui antigas desavenças com a vítima, relacionadas a envolvimento amoroso passado e questões financeiras. Ele ainda ponderou que havia sido ameaçado pelo homem, foi até a sua casa e buscou a arma de fogo.
Ao retornar à conveniência teria se envolvido em uma nova discussão, momento em que realizou três disparos. O denunciado apresentava um corte na testa devido à luta corporal. O indivíduo também foi levado à UPA, e posteriormente, conduzido à delegacia para registro do boletim de ocorrência.
Fonte: PM MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Militar apreende 31 tabletes de pasta base de cocaína em Várzea Grande
Policiais militares do 4º Batalhão apreenderam, nesta quarta-feira (19.11), 31 tabletes de pasta base de cocaína em duas abordagens, em Várzea Grande. Um homem foi preso em flagrante suspeito por tráfico de droga.
Durante patrulhamento tático e ostensivo no âmbito da Operação Tolerância Zero, na região da Rodovia dos Imigrantes, os policiais militares flagraram um homem, em atitude suspeita, trafegando entre algumas carretas em um posto de combustível, carregando uma caixa de papelão.
Em seguida, os militares identificaram o homem conduzindo um veículo Fiat Pálio. Ao ser abordado, o suspeito confessou que havia deixado duas caixas contendo entorpecentes na parte traseira de um caminhão trator que se encontrava estacionado nas proximidades.
Os militares se deslocaram até o ponto informado e localizaram 20 tabletes de pasta base de cocaína. O homem ressaltou que recebeu o valor de R$ 500 pelo trabalho, sem informar origem e destino dos ilícitos. Ele foi conduzido à delegacia para registro do boletim de ocorrência.
Ainda na mesma região, no bairro São Matheus, os policiais militares foram informados de que um homem teria abandonado um veículo modelo Gol, às margens da Rodovia dos Imigrantes e fugiu em seguida.
Diante da denúncia, as equipes se deslocaram até a região e localizaram o carro com as portas abertas, sem nenhum ocupante. Em busca veicular, os militares flagraram no porta malas 11 tabletes de pasta base de cocaína. A carga foi entregue à delegacia para registro do boletim de ocorrência.
Fonte: PM MT – MT
Segurança
Força Tática apreende 96 porções de drogas e prende em flagrante dois integrantes de facção criminosa
Economia & Finanças
