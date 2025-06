Força Tática apreende arma de fogo, porções de maconha e prende duas pessoas integrantes de facção criminosa

Policiais militares da Força Tática do 1º Comando Regional apreenderam, em duas ocorrências diversas, uma arma de fogo, munições e 26 porções de entorpecentes, entre maconha e pasta base de cocaína, em Cuiabá. Uma mulher e um homem foram presos em flagrante por porte ilegal e tráfico ilícito de drogas. Os suspeitos foram identificados como integrantes de uma facção criminosa na Capital.

Durante o patrulhamento tático no âmbito da Operação Tolerância Zero, as equipes receberam informações de que um homem, de 28 anos, estaria armado e proferindo ameaças contra outras pessoas, no bairro Parque Nova Esperança. Após a denúncia, os militares intensificaram o policiamento na região e flagraram o suspeito de frente a uma residência na Rua 8.

Ao perceber aproximação dos policiais, o homem correu para o fundo do imóvel na intenção de fugir da abordagem, sendo detido em seguida.

Com ele, os policiais recolheram uma arma de fogo tipo revólver calibre 38, com cinco munições intactas. À PM, ele afirmou ser integrante de uma facção criminosa e já possui passagens criminais por roubo e furto. Ele foi detido e encaminhado à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

Já durante o desdobramento da operação no bairro Jardim Leblon, os policiais militares identificaram uma mulher, de 19 anos, e um homem, de 26 anos, em atitude suspeita, na Rua Primeiro de Março.

A dupla portava uma sacola em mãos, a qual, ao avistar as viaturas, dispensou no chão. Durante tentativa de abordagem, o suspeito correu, não sendo localizado até o momento.

A mulher relatou que a droga era de sua propriedade e do marido, alegando ter mais entorpecentes em sua residência. No local, os policiais militares apreenderam diversas porções de maconha e pasta base de cocaína. A suspeita também confessou ser integrante de uma facção criminosa. Ao todo, foram retiradas de circulação 24 porções de maconha e uma de cocaína, prontas para comercialização.

A suspeita e os ilícitos foram encaminhados à delegacia.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT