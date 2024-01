Força Tática apreende arsenal de armas e prende homem por furto e receptação

Uma operação policial desencadeada em Sorriso, na noite desta terça-feira (02.01), a partir de imagens de câmeras do Vigia Mais MT, prendeu seis suspeitos de integrar uma facção criminosa responsável pelo homicídio de um homem de 26 anos. O crime havia ocorrido na mesma data, horas antes, no bairro Rota do Sol.

Além das prisões, sendo cinco homens e uma mulher, as imagens colaboraram para a apreensão de duas armas de fogo que podem estar relacionadas à morte. Também auxiliaram os policiais a desmontar uma central de tráfico no bairro Europark, onde foram apreendidos dois tabletes de maconha, dezenas de porções de cocaína, joias, celulares, munições de armas de fogo e outros objetos que supostamente faziam parte das atividades criminosas do grupo.

A ação teve início minutos após a polícia atender a um chamado oriundo de uma residência no bairro Rota do Sol, onde havia ocorrido uma morte por uso de arma de fogo. A operação ostensiva de buscas aos supostos assassinos mobilizou diversas equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope), Força Tática e 12º Batalhão de Polícia Militar.

Com a ajuda das câmeras do Vigia Mais, programa público de videomonitoramento do Governo do Estado, e de equipamentos de vigilância do município, os policiais refizeram o trajeto do veículo suspeito de ter levado os criminosos até o local do homicídio.

Durante a análise dos lugares percorridos, uma câmera OCR (com capacidade para reconhecimento óptico de caracteres) do Vigia Mais apontou com nitidez a placa e outros detalhes do veículo usado no crime.

De acordo com o relatório da operação, o proprietário do veículo, um homem de 42 anos, declarou que trabalha como motorista de aplicativo e confessou ter feito uma corrida até a casa onde ocorreu o crime. Ele está entre os detidos, porque também admitiu que vinha fazendo corridas com o grupo desde a véspera do Natal.

Foi no endereço onde começou a corrida, no bairro Europark, que a PM descobriu que funcionava a central de tráfico de drogas. Todos os suspeitos presos e os produtos apreendidos foram encaminhados à delegacia para que as investigações sobre o crime de homicídio, tráfico, entre outras medidas legais, possam prosseguir.

Fonte: Governo MT – MT