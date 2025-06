Força Tática apreende espingarda, munições e pólvoras em zona rural de Juína

Policiais militares da Força Tática da 33ª Companhia Independente apreenderam uma espingarda calibre .28, três cartuchos e pólvoras, na noite desta terça-feira (10.6), na zona rural do município de Juína (a 735 km de Cuiabá). Os militares receberam denúncia de que uma mulher teria sido espancada pelo marido e ameaçada de morte.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher foi localizada com um bebê no colo. A vítima contou que é casada com o suspeito e que ambos residem na zona rural do município, a 20 quilômetros da região central de Juína.

À PM, ela ressaltou que, após uma discussão com o marido, foi agredida com socos e chutes pelo corpo. Durante as agressões, o homem ainda a ameaçou de morte com uma espingarda calibre .28.

Diante da situação, ela correu para uma propriedade rural vizinha para pedir ajuda. Já o marido fugiu do local, após espancar a esposa. Ele não foi localizado até o momento. A mulher frisou que arremessou a arma de fogo na piscina da residência, com medo do marido retornar e atentar contra a sua vida.

Os policiais militares recolheram o armamento e levaram a vítima até à delegacia para registro do boletim de ocorrência. As equipes militares mantém buscas pelo suspeito.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT