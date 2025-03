Força Tática apreende R$ 40 mil em espécie, máquina de contar dinheiro e porções de drogas

Os policiais militares da Força Tática do 1º Comando Regional apreenderam, na noite desta sexta-feira (28.2), R$ 40 mil em espécie, uma máquina de contar dinheiro e nove porções de super maconha em um apartamento localizado no bairro Alvorada, em Cuiabá.

Conforme o boletim de ocorrência, as equipes receberam informações de que havia um casal brigando dentro de um apartamento e que teria uma pessoa pedindo por socorro. Após o relato, os policiais militares se deslocaram até o imóvel, na Rua Oma, e se depararam com algumas testemunhas.

As equipes flagraram que a porta do apartamento estava danificada e que a fechadura havia sido arrombada. Os policiais militares entraram no imóvel e encontraram diversas porções de maconha pelo apartamento e R$ 40 mil em espécie.

Além disso, os policiais localizaram uma máquina de contar dinheiro e diversos comprovantes de transferências bancárias em valores volumosos. Até o momento, nenhum suspeito ou morador do imóvel foi localizado.

Os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: Governo MT – MT