Força Tática desarticula quadrilha e prende quatro pessoas por comércio ilegal de armas

O corregedor-geral da Justiça de Mato Grosso, desembargador Juvenal Pereira da Silva, recebeu as presidentes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MT), Gisela Cardoso, e da 21ª Subseção de Lucas do Rio Verde, Danusa Oneda, na tarde desta sexta-feira (14). As presidentes estavam acompanhadas por outros membros da Ordem e trataram sobre demandas da advocacia.

O corregedor destacou que o advogado é o primeiro a enfrentar os problemas dos cidadãos na ponta e nada mais justo que ouvi-los. “É importante que eles tragam para o Poder Judiciário quais são os entraves que estão tendo em cada comarca. Dessa forma será mais fácil fazermos um planejamento visando melhorias no atendimento ao jurisdicionado”, comentou.

Ele lembrou que o advogado forma o “tripé” da justiça, sendo profissional indispensável para a sociedade. “Sem o advogado não há como o Poder Judiciário funcionar. Acolhemos as sugestões e vamos pensar em alternativas para que nossos magistrados consigam desafogar suas unidades, em especial, na região em questão, em que há predominância do agronegócio”, antecipou.

A presidente da OAB-MT, Gisela Cardoso, agradeceu a disponibilidade do corregedor e afirmou que fará um levantamento dos pontos de atenção para compartilhar com a CGJ-MT. “Saindo daqui já vou solicitar aos colegas que nos relatem pontos de melhorias no sentido de contribuirmos com os trabalhos da Justiça”, disse.

Durante as edições do Programa Corregedoria Participativa a equipe da CGJ tem visitado as seccionais da OAB. Em Lucas do Rio Verde a visita está programada para a próxima semana. “Em razão de outra agenda em Brasília não estaremos no município e, portanto, adiantamos esse encontro, trazendo ideias para desafogar as unidades judiciais da nossa região”, disse a presidente 21ª Subseção do município.

Também participaram da reunião o coordenador da CGJ-MT, Flávio de Paiva Pinto, a analista judiciária, Kelly Assumpção, o vice-presidente da OAB-MT, José Carlos Guimarães Júnior, o Conselheiro Estadual da OAB, Francis Menegon, o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados (CAA/MT), Itallo Leite e o juiz eleitoral Abel Sguarezi.

#Paratodosverem Esta matéria possui recursos de texto alternativo para inclusão das pessoas com deficiência visual. Descrição da imagem: Foto horizontal colorida. O corregedor sentado a frente de uma mesa de reunião rodeado pelos membros da OAB-MT

Gabriele Schimanoski

Assessoria de Comunicação CGJ-MT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT