Força Tática desarticula quadrilha que agia com tráfico de drogas em Várzea Grande

Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional desarticularam uma quadrilha, nesta quarta-feira (4.5), suspeita por tráfico de drogas, no bairro São Mateus, em Várzea Grande. Com eles, foram apreendidas dez porções de entorpecentes entre maconha, pasta base de cocaína, sete celulares e R$ 3,2 mil. Entre os suspeitos estão uma mulher de 19 anos, dois adolescentes de 17 anos e um homem de 25 anos.

As equipes realizavam o patrulhamento tático durante a Operação Tolerância Zero na região da Rodovia dos Imigrantes quando receberam informações que um motociclista estaria comercializando entorpecentes e que estava em um posto de combustível.

Os militares se deslocaram ao local, identificaram e abordaram o condutor da moto, que foi flagrado com três porções de maconha no bolso. Ainda no pátio do posto, os policiais avistaram uma mulher, em atitude suspeita, que correu da abordagem.

A mulher foi localizada com outras duas pessoas, menores de idade. Todos relataram que estavam na residência do motociclista e que no local havia diversas porções de drogas. Na casa, foram encontradas outras porções de maconha, pasta base de cocaína e R$ 3,2 mil em espécie.

Os suspeitos e todo material apreendido foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT