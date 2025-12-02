Força Tática detém cinco pessoas por tráfico de drogas e apreende 51 porções de entorpecentes

Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional prenderam três homens, entre 22 e 27 anos, e apreenderam dois adolescentes, de 16 anos, por tráfico de drogas, na noite desta segunda-feira (1.12), em Várzea Grande. Com os suspeitos, foram apreendidas 51 porções de maconha, cocaína e pasta base, além da quantia de R$ 100 em espécie.

A equipe policial recebeu informações de que um suspeito de uma tentativa de homicídio no dia 18 de novembro, no bairro São Mateus, estava comercializando entorpecentes em frente a uma distribuidora, no bairro São Benedito. Os militares se deslocaram até o endereço e flagraram três suspeitos que fugiram ao ver a viatura.

Em seguida, os policiais iniciaram a perseguição aos homens que, após pularem muros de diversas casas, foram abordados. Com o homem e com dois adolescentes foram localizadas quatro porções de cocaína, cinco porções de maconha e seis porções de pasta base.

Questionado sobre os entorpecentes, o adolescente confirmou a venda da droga e afirmou que possuía maior quantidade em uma casa abandonada. A equipe se deslocou ao endereço e localizou mais três porções de pasta base, sete porções de cocaína e a quantia de R$ 30.

Em relato à PM, o adolescente ainda indicou outros dois envolvidos na comercialização de drogas na região. Durante buscas, os policiais identificaram os suspeitos e realizaram a abordagem, localizando mais sete porções de maconha, 19 porções de cocaína e R$ 70, além de material de preparo para entorpecentes. A equipe identificou que os suspeitos possuem outras passagens criminais por tráfico de drogas.

Diante dos fatos, os criminosos foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Várzea Grande, com o material apreendido, para as providências que o caso requer.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939

*Sob supervisão Wellyngton Souza

Fonte: PM MT – MT