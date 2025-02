Força Tática flagra homem comercializando entorpecentes e apreende 60 porções de maconha

Um homem, de 27 anos, foi preso em flagrante, nesta sexta-feira (14.2), por policiais militares da Força Tática do 1º Comando Regional, por tráfico ilícito de drogas, no bairro Jardim Manancial, em Cuiabá. Com ele, as equipes apreenderam 60 porções de maconha, quatro aparelhos celulares, uma balança de precisão e R$ 69 em espécie.

As equipes realizavam patrulhamento tático pela região, quando receberam denúncia, via 190, de que o homem estaria comercializando entorpecentes em uma residência localizada na Avenida Malaquias, esquina com a Rua Lucas.

Diante dos fatos, os policiais militares se deslocaram ao local informado e flagraram um homem com as mesmas características apresentadas na denúncia.

Durante abordagem, o suspeito foi detido com cinco porções de maconha e um aparelho celular. À PM, o suspeito apontou um local em que teria mais entorpecentes, uma balança de precisão e uma quantia em dinheiro.

As equipes realizaram novas rondas pelo imóvel e encontraram mais invólucros do produto ilícito. Diante do flagrante, o suspeito foi encaminhado junto do material apreendido à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: Governo MT – MT