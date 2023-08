Força Tática liberta vítima de sequestro e tortura e prende quatro homens em Várzea Grande

Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional libertaram um homem de 33 anos, vítima de sequestro e tortura, no final da tarde desta quarta-feira (23.08), em Várzea Grande. Quatro homens, com idades entre 24 e 43 anos, foram presos em flagrante e duas armas de fogo foram apreendidas.

Em patrulhamento pelo bairro Santa Luzia, a Força Tática recebeu denúncia anônima sobre um suposto sequestro na região. Segundo as informações, três suspeitos, em um veículo prata, teriam obrigado um homem a entrar no carro. A denúncia também informava que um Ford Fiesta branco estava dando apoio no crime.

Nas diligências pelo bairro, os militares encontraram os dois veículos denunciados em frente a uma casa. Ao se aproximarem do imóvel, um dos suspeitos foi visto com uma arma na cintura e foi abordado pela equipe.

No mesmo momento, a outra parte da equipe entrou na casa e viu outros três homens em pé e a vítima sentada em uma cadeira, com as mãos amarradas para trás. Em revista pessoal à quadrilha, um revólver calibre .38 e uma pistola calibre .380, foram encontradas.

Em depoimento, a vítima afirmou que foi rendida pelos suspeitos e que estava naquela residência há algumas horas. Ainda de acordo com o homem sequestrado, ele estava sendo agredido e ameaçado de morte, além de ser obrigado a fazer transferências bancárias via pix, que somaram o valor de R$ 7.500,00.

Diante dos fatos, a quadrilha recebeu voz de prisão e foi conduzida para a Central de Flagrantes de Várzea Grande, com as armas, celulares e R$ 1.200,00 em dinheiro apreendidos, para registro da ocorrência e demais providências.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.

Fonte: Governo MT – MT