A Polícia Militar, por meio da Força Tática, apreendeu um veículo utilizado para auxiliar em um homicídio e localizou 125 porções de entorpecentes, nesta sexta-feira (16.02), em Sorriso (420 km de Cuiabá). A ação contou com auxílio das câmeras do programa Vigia Mais MT, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT). A implantação desses dispositivos na cidade é estratégica para monitorar a região, contribuindo para a prevenção e repressão de crimes, além de proporcionar maior segurança aos cidadãos.

A apreensão ocorreu durante a Operação Vitae, que já está em sua nona fase, após a troca de informações iniciada pelas equipes policiais em resposta ao registro de um homicídio na cidade.

Os policiais estavam em diligências contínuas pela cidade quando identificaram, por meio do sistema de câmeras do programa Vigia Mais MT, um carro branco, modelo Fiat Uno, possivelmente utilizado pelos autores do crime.

Com a identificação do veículo, os militares foram a uma residência no bairro Morada do Bosque, onde encontraram o carro e solicitaram o apoio da Força Tática.

No local, a equipe encontrou um suspeito que resistiu à abordagem e apontou uma arma para os militares, que atiraram para proteger a integridade física da equipe. O suspeito, ferido por disparos, foi socorrido e levado ao Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Ele possuía registros criminais por roubo e homicídio.

Na residência, a FT apreendeu uma pistola Taurus 9mm, munições do mesmo calibre, uma balança de precisão, 71 porções de maconha, 54 de cocaína, dois aparelhos celulares e rolos de papel filme.

Diante dos fatos, os materiais foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Sorriso para as providências cabíveis.

