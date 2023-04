Força Tática prende dois homens e recupera veículo roubado em Barra do Garças

Policiais militares da Força Tática do 5º Comando Regional prenderam um homem de 19 anos e apreenderam um adolescente de 16 anos pelo crime de roubo, na noite desta sexta-feira (28.04), em Barra do Garças. Na ação, um veículo roubado pela dupla foi recuperado pela PM.

Por volta de 20h40, a equipe da Força Tática foi acionada para verificar uma ocorrência de roubo de veículo Volkswagen Gol, no bairro Campinas. Segundo a vítima, que se apresentou como motorista de aplicativo, três indivíduos teriam cometido o crime, sendo que dois deles estariam armados.

Os policiais militares iniciaram diligências e receberam informações sobre dois suspeitos que teriam sido flagrados removendo as placas de identificação de um veículo. Diante da denúncia, a equipe se deslocou até o endereço informado e localizou o Gol em frente a um supermercado, já sem as placas.

Diante dos fatos, foi iniciado procedimento de abordagem às pessoas que estavam no estabelecimento, com intuito de localizar os autores do roubo. Nas buscas, a chave do carro foi encontrada no chão.

Com autorização do proprietário do supermercado, os policiais analisaram as imagens do circuito interno de videomonitoramento, onde conseguiram identificar as vestes dos indivíduos que desceram do veículo. Em seguida, os suspeitos foram localizados entre os presentes e receberam voz de prisão em flagrante pelo crime de roubo. Na sequência, foram encaminhados até a Delegacia de Barra do Garças, onde foram reconhecidos pela vítima.

No local também foi realizado o registro do boletim de ocorrência e demais providências cabíveis. O veículo localizado foi devolvido à vítima, sem nenhum dano.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.

Fonte: Governo MT – MT