Força Tática prende faccionado com diversas porções de drogas em Alta Floresta

Policiais militares da Força Tática do 8º Comando Regional prenderam, nesta quarta-feira (09.4), integrante de facção criminosa por tráfico de drogas, no bairro Cidade Alta, em Alta Floresta (800 km de Cuiabá). O suspeito possui diversas passagens criminais pelo mesmo crime e violência doméstica.

As equipes receberam informações de que um homem, em um veículo modelo Gol prata, estaria comercializando entorpecentes. Ele seria o responsável pela prática ilícita na região a mando de uma facção criminosa.

Após a denúncia, os militares intensificaram o policiamento no município em buscas ao suspeito. O condutor do carro foi encontrado na Avenida Amazonas.

Durante abordagem, foram flagrados com ele diversas porções de pasta base de cocaína, cartões de crédito e bijuterias. Questionado sobre a origem das drogas, o homem revelou que possuía mais entorpecentes em sua residência.

No local, os policiais militares encontraram outras porções escondidas no quarto do suspeito. Ao todo, foram retiradas de circulação 17 porções de cocaína, oito cartões de crédito, uma máquina de precisão e outros materiais para embalagem e venda das drogas.

O suspeito e todo material apreendido foram conduzidos à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT