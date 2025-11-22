Força Tática prende faccionado com drogas em Tangará da Serra

Policiais militares da Força Tática do 7º Comando Regional de Tangará da Serra (à 373 km de Cuiabá) prenderam, nesta sexta-feira (21.11), um homem, de 21 anos por tráfico ilícito de drogas. Vinte e cinco porções análogas à maconha e cocaína foram apreendidas com o suspeito.

A ação ocorreu após policiais militares da 22ª CIPM da Força Tática receberem informações sobre o suspeito, que é integrante de facção criminosa, estar armazenando e distribuindo entorpecentes no município.

De acordo com as informações obtidas, dois suspeitos estariam desenterrando drogas em uma área de mata, no bairro Jardim Esmeralda. As denúncias detalharam as características dos suspeitos, além de indicar que um deles utilizava tornozeleira eletrônica.

A equipe policial se deslocou até o local informado e flagrou os suspeitos com as drogas. Ao dar voz de prisão um dos suspeitos fugiu e outro foi detido. No momento da busca pessoal, foram encontradas 18 porções de cocaína com o homem.

Durante buscas pelo terreno, foram encontrados seis pedaços grandes de substância análoga a maconha, escondidos em uma lata, além de uma porção de ácido bórico, uma balança de precisão e R$ 54,00 em dinheiro.

Diante dos fatos, todo o material foi apreendido e o suspeito encaminhado para a delegacia da Polícia Judiciária Civil para as providências cabíveis.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT