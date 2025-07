Força Tática prende faccionado com quatro armas de fogo, carregadores e munições em Cáceres

A Polícia Civil, por meio de Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cuiabá, deflagrou, nesta quarta-feira (9.7), a operação Desterro, para cumprimento de 13 mandados contra integrante de uma facção envolvida no desaparecimento de cinco maranhenses em Várzea Grande.

Os indivíduos alvos das ordens de busca e apreensão são investigados pelos crimes de torturas, homicídios qualificados, ocultações de cadáveres e organização criminosa. Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.

Nas buscas realizadas nos endereços em Várzea Grande, dois homens foram presos em flagrante e uma arma de fogo foi apreendida. Um dos suspeitos fazia uso de tornozeleira eletrônica de terceiro, que é a utilização do dispositivo por alguém que não é o monitorado.

Conforme o delegado da DHPP de Cuiabá, Rogério Gomes, todos os investigados possuem vínculos criminosos, por envolvimentos em vários crimes como homicídio, tráfico de drogas, e com indicativo de integrarem uma facção criminosa.

O crime

As cinco vítimas do Maranhão chegaram no dia 9 de janeiro, em Várzea Grande. No dia seguinte foram, em tese, identificadas como pertencentes a facção rival, razão pela qual foram retiradas pelos criminosos do alojamento no bairro Jardim Primavera e levadas para outro local.

As diligências indicaram que os cinco maranhenses foram submetidos ao ritual do “tribunal do crime”. Em seguida, eles foram executados e tiveram seus corpos ocultados. Os cadáveres de duas vítimas foram encontradas no bairro Perinel, os outros três corpos aguardam ainda não foram localizados.

Investigação

A operação Desterro desencadeada para cumprimento dos mandados de busca, teve como objetivo a apreensão de aparelhos celulares e eventuais provas ou outros dados que colaboraram com a investigação que segue em andamento.

Operação Desterro

O trabalho operacional contou com a participação das equipes da DHPP de Cuiabá, com apoio das delegacias da Diretoria Metropolitana e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE).

Fonte: Policia Civil MT – MT