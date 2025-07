Força Tática prende faccionado com tabletes de maconha em Várzea Grande

No último domingo, 27 de julho de 2025, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a primeira edição do CIRCUITO RUN PRF – 2025, um evento inédito que movimentou a BR-364, no km 386, na saída de Cuiabá para Rondonópolis.

A largada aconteceu às 6h30 da manhã, diretamente da Unidade Operacional da PRF, reunindo 1.423 participantes, entre eles 45 atletas com deficiência (PCD), em percursos de 5 km e 10 km. A cena foi marcada por emoção, alegria e o envolvimento da comunidade, que compareceu em peso para prestigiar a iniciativa.

Realizado em parceria com o Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais no Estado de Mato Grosso (SINPRF-MT), o evento também contou com o importante apoio da Nova Rota do Oeste, que contribuiu para a estrutura e segurança do percurso. Famílias, atletas profissionais e amadores, crianças, idosos, tutores com seus pets e admiradores da PRF compuseram o vibrante público que tomou a rodovia em uma manhã repleta de energia positiva.

Entre os destaques, a participação especial dos cães da PRF encantou os presentes. Toda a logística foi cuidadosamente planejada para garantir o bem-estar dos participantes: policiais da PRF controlaram o tráfego e ofereceram apoio em todo o trajeto, que também contou com um posto de saúde montado especialmente para atendimento médico aos corredores.

Muito além de uma competição esportiva, o CIRCUITO RUN PRF – 2025 mostrou a força da união entre policiais, sociedade e empresas parceiras. Parte do valor arrecadado com as inscrições será destinada às instituições LUNAAR e APAM-MT, que atuam no resgate e proteção de animais em situação de risco, reforçando o compromisso com causas sociais e ambientais.

O evento marcou uma nova página na história da PRF em Mato Grosso, promovendo saúde, bem-estar, cidadania e inclusão em um ambiente seguro e acolhedor. Com clima de festa, orgulho institucional e emoção do início ao fim, a corrida mostrou que o trabalho da PRF vai muito além das rodovias: ele pulsa, também, no coração da sociedade.

Fonte: PRF – MT