Força Tática prende homem com arma de fogo e munições em Cuiabá

Policiais militares da Força Tática do 1º Comando Regional prenderam um homem, de 33 anos, por porte ilegal de arma de fogo, nesta segunda-feira (3.3), em Cuiabá. Com o suspeito, a PM apreendeu uma pistola e 32 munições de calibre .9mm.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe da Força Tática estava em patrulhamento na MT-251 e recebeu denúncia anônima de um transeunte sobre um homem que estava armado. Segundo as informações, o suspeito foi visto com a arma e estava transitando em um veículo BMW de cor branca.

Os policiais iniciaram diligências e abordaram o veículo com as mesmas características informadas. Com o suspeito, nada de ilícito foi encontrado. Já dentro da BMW, a equipe militar localizou a pistola municiada e com dois carregadores, contendo 32 munições ao todo.

Para a PM, o suspeito apresentou uma documentação sobre a arma, mas que não estava de acordo com as condições encontradas no material.

Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Central de Flagrantes, com a arma apreendida, para registro da ocorrência e demais providências cabíveis.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: Governo MT – MT