Força Tática prende homem com diversas porções de drogas em Várzea Grande
Policiais Militares da Força Tática do 2º Comando Regional, prenderam, nesta quinta-feira (6.11), um homem por tráfico ilícito de drogas. Com o suspeito foram encontradas 28 porções análogas à maconha e materiais para embalo de entorpecentes.
A equipe policial em patrulhamento pelo bairro Pirineu, em Várzea Grande, durante a Operação Refac, recebeu uma denúncia de que o suspeito estaria usando um veículo Gol prata para comercializar entorpecentes nas proximidades do aeroporto.
Após receber as informações, os policiais rastrearam e localizaram o veículo suspeito. Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor tentou fugir, quase colidindo com a viatura. O suspeito desceu do veículo e tentou resistir à prisão, sendo detido em seguida.
Durante a busca veicular, os militares encontraram 11 porções de substância análoga à maconha e R$ 50,00 em dinheiro. O suspeito confessou ser o proprietário do material e relatou que havia mais drogas em outro local.
A guarnição se deslocou até os endereços indicados pelo homem, que tentou enganar a equipe informando locais falsos. Mas, foi em sua residência, no bairro São Simão, que os militares encontraram outras 17 porções de maconha, além de uma balança de precisão e materiais usados para embalar os entorpecentes.
No total foram apreendidos 28 porções análogas à maconha, três celulares e demais materiais. Diante aos fatos, o suspeito foi conduzido à Central de Flagrantes para as devidas providências cabíveis.
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Polícia Militar frustra tentativa de roubo e apreende menores com arma de fogo e facão
Dois adolescentes, de 16 anos, foram apreendidos, na manhã desta quinta-feira (6.11), por policiais militares do 13º Batalhão, após tentativa de um roubo à mão armada com reféns, em uma residência, no município de Lucas do Rio Verde (332 km de Cuiabá). Um dos suspeitos foi contido pelas vítimas, enquanto o outro foi localizado trancado em um dos quartos.
As equipes foram informadas sobre uma ação criminosa na Rua Foz do Iguaçu. No local, um homem, de 60 anos, relatou que por volta das 6 horas, foi rendido pela dupla, que estava armada com um facão e uma arma de fogo.
Em seguida, passou a sofrer agressões físicas com o cabo do facão e psicológicas. Durante ação criminosa, os suspeitos exigiam transferências bancárias via Pix, porém as operações não foram concluídas, após a vítima alegar não se recordar das senhas, devido ao abalo emocional.
Logo em seguida, chegaram na casa outras duas pessoas, sendo um homem, de 46 anos e uma mulher, de 29 anos, que também foram rendidas, agredidas e levadas para dentro de um cômodo. Um dos menores foi até um outro quarto procurar por joias e dinheiro.
Nesse instante, os homens mantidos reféns entraram em luta corporal com um dos suspeitos, que acabou sendo rendido, enquanto o outro se trancou no quarto, até a chegada dos policiais militares. As vítimas apresentavam lesões pelo corpo.
Aos policiais militares, os menores confessaram que chegaram até a casa da vítima com apoio de um homem, em um veículo modelo Renault Kwid. As equipes mantêm diligências pelo município em busca do comparsa.
Com os adolescentes foram apreendidos um revólver calibre 38, cinco munições, um facão, um anel dourado, uma corrente, um aparelho celular e R$ 1.220 em espécie. Eles foram conduzidos à delegacia para registro do boletim de ocorrência.
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Polícia Civil e Vigilância Sanitária fiscalizam mercados e abatedouros em Rosário Oeste
A Polícia Civil e a Vigilância Sanitária de Rosário Oeste fiscalizaram, nesta quinta-feira (6.11), três mercados e três abatedouros suspeitos de comercializarem carne clandestina na cidade.
As investigações da Delegacia de Rosário Oeste começaram no início de outubro, após a Polícia Civil receber denúncias de abatedouros clandestinos na cidade.
Em um dos locais fiscalizados na época foram encontrados resquícios de abate e todos os envolvidos foram levados para a delegacia, onde prestaram depoimento. No mesmo dia, um abatedouro foi interditado.
Durante as investigações, a Polícia Civil recebeu a informação de que o abatedouro em que haviam sido encontrados resquícios de abate havia voltado a funcionar, durante a madrugada, em clandestinidade.
Diante da situação, a equipe de Rosário Oeste, em parceria com a Vigilância Sanitária, realizou nesta quinta-feira (6) uma nova fiscalização em três abatedouros e três mercados suspeitos de comercializar carne clandestina.
“Para todo abatedouro existe um cliente. Assim como só existe o furto porque existe um receptador, só existe um abatedouro clandestino porque tem um mercado que compra”, afirmou o delegado Mauro Cristiano Perssoli Filho.
O primeiro abatedouro foi encontrado totalmente regular. O segundo, que foi interditado na primeira ação, segue na mesma situação, mas buscando as correções para voltar ao funcionamento regularizado.
Já no terceiro, que a polícia havia recebido a informação de que tinha retomado as atividades, foram encontrados materiais de ordenha de leite.
“Durante a visita eu constatei essa ordenha de leite de forma totalmente irregular. E a operação ainda está em andamento. Vamos visitar outros mercados para combater esse crime contra as relações de consumo”, finalizou o delegado Mauro Perassoli.
