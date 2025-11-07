Connect with us

MATO GROSSO

Força Tática prende homem com diversas porções de drogas em Várzea Grande

06/11/2025

Policiais Militares da Força Tática do 2º Comando Regional, prenderam, nesta quinta-feira (6.11), um homem por tráfico ilícito de drogas. Com o suspeito foram encontradas 28 porções análogas à maconha e materiais para embalo de entorpecentes.

A equipe policial em patrulhamento pelo bairro Pirineu, em Várzea Grande, durante a Operação Refac, recebeu uma denúncia de que o suspeito estaria usando um veículo Gol prata para comercializar entorpecentes nas proximidades do aeroporto.

Após receber as informações, os policiais rastrearam e localizaram o veículo suspeito. Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor tentou fugir, quase colidindo com a viatura. O suspeito desceu do veículo e tentou resistir à prisão, sendo detido em seguida.

Durante a busca veicular, os militares encontraram 11 porções de substância análoga à maconha e R$ 50,00 em dinheiro. O suspeito confessou ser o proprietário do material e relatou que havia mais drogas em outro local.

A guarnição se deslocou até os endereços indicados pelo homem, que tentou enganar a equipe informando locais falsos. Mas, foi em sua residência, no bairro São Simão, que os militares encontraram outras 17 porções de maconha, além de uma balança de precisão e materiais usados para embalar os entorpecentes.

No total foram apreendidos 28 porções análogas à maconha, três celulares e demais materiais. Diante aos fatos, o suspeito foi conduzido à Central de Flagrantes para as devidas providências cabíveis.

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: Governo MT – MT

