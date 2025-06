Força Tática prende homem com pistola e munições em Cuiabá

Em fiscalização no km 211 da BR-364, em Rondonópolis/MT, na manhã desta terça-feira (24), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carga de drogas escondida em um compartimento oculto no baú de um caminhão Ford/Cargo 2429 SL, de cor prata.

Durante a abordagem, após inconsistencias nas informações dadas pelo motorista e passageiro, a equipe empregou o cão de faro K9 Zion, que sinalizou positivamente para a parte traseira do compartimento de carga. Na vistoria, os policiais localizaram um fundo falso no baú do caminhão, onde estavam armazenados sete fardos contendo, ao todo, aproximadamente 269 quilos de drogas — sendo 211 kg de pasta base de cocaína e 58 kg de cloridrato de cocaína.

Os ocupantes do veículo informaram que receberiam R$ 10 mil pelo transporte. Os homens foram presos. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Judiciária, com a configuração, a princípio, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A PRF segue atuando firmemente no combate à criminalidade e no enfrentamento ao tráfico de drogas nas rodovias federais do estado.

Fonte: PRF – MT