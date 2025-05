Força Tática prende homem com porções de maconha e pasta base em Rondonópolis

Policiais militares da Força Tática do 4º Comando Regional prenderam um homem, de 18 anos, por tráfico ilícito de drogas, na manhã desta quarta-feira (30.4), em Rondonópolis. Com o suspeito, a PM apreendeu porções de substâncias análogas à maconha e pasta base de cocaína.

Durante patrulhamento urbano, as equipes da Força Tática se depararam com um homem deixando um conjunto de quitinetes e retornando ao local, de maneira nervosa e abrupta, ao ver as viaturas policiais.

Diante da situação suspeita, os policiais se aproximaram para abordagem, momento em que o homem tentou fugir e desobedeceu às ordens dadas pela PM inicialmente, sendo detido na sequência.

Na revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Em seguida, o suspeito apresentou a sua residência aos militares, que fizeram buscas e encontraram um balde contendo 21 porções de maconha e quatro porções de pasta base. Além de materiais para embalar as drogas e balança de precisão.

Questionado pela equipe da Força Tática, o suspeito afirmou que realiza a venda de drogas naquela região.

Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido para a delegacia de Rondonópolis, com todo o material apreendido, para registro da ocorrência e demais providências que o caso requer.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT