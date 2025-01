Força Tática prende homem e apreende 64 porções de maconha

Durante a Operação Tolerância Zero, policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional prenderam um homem, de 22 anos, por tráfico ilícito de drogas, na tarde desta quinta-feira (30.1), em Várzea Grande. Com o suspeito foram encontradas 64 porções de maconha.

Em patrulhamento pelo bairro Pirineu, a equipe policial flagrou um homem próximo a um local conhecido pela venda de drogas na cidade. O suspeito, ao ver a viatura, jogou uma sacola ao chão e tentou fugir pulando muros de diversas casas próximas.

Os policiais fizeram um cerco no local e conseguiram abordar o suspeito. A equipe encontrou na sacola uma quantidade de 64 porções de maconha. Em relato aos policiais, ele afirmou que estava comercializando a droga.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido para a Central de Flagrantes, com o material apreendido, para as providências que o caso requer.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: Governo MT – MT