Força Tática prende membro de facção com 111 porções de drogas em Sapezal

A Secretária de Segurança Pública de Mato Grosso (Sesp-MT) participa, neste sábado (15.05), do evento “Cultura Pela Paz – 7º Quero Mais Cultura”, em Rosário Oeste (103km de Cuiabá). Com expectativa de público de cerca de 600 pessoas, o evento será gratuito e acontecerá das 16h às 21h30 no Clube Social da cidade.

A ação, idealizada pelo Instituto Leverger em parceria com a Federação dos Conselhos Comunitários de Segurança do Estado de Mato Grosso (Feconseg), tem o objetivo de fortalecer o vínculo entre a comunidade e as forças de segurança pública, além de promover cultura e lazer.

A programação inclui exposições e atividades interativas promovidas por diversas unidades de segurança pública, como: Batalhão de Operações Especiais (Bope), Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), Polícia Comunitária, Polícia de Trânsito, Polícia Ambiental e Corpo de Bombeiros Militar.

Uma das atrações de destaque será a presença do mascote “Bom Dog”, do programa “De Cara Limpa Contra as Drogas”, desenvolvido pela Polícia Civil. Além disso, o evento contará com um show especial da dupla de humoristas Nico e Lau, além do plantio de mudas de árvores.

O coordenador da Polícia Comunitária, Major PM Kawahara, ressaltou a importância da iniciativa. “Nosso principal objetivo é aproximar a população das forças de segurança, especialmente jovens e crianças, para que conheçam nosso trabalho de forma leve e interativa”, afirmou.

O evento visa proporcionar momentos de lazer, aprendizado e interação, reforçando a importância da cultura e da segurança para o bem-estar da comunidade.

Confira a programação completa:

• 16h00 – Concentração dos Moto Clubes / Abertura da exposição da Força de Segurança

• 16h30 – Rolê dos motociclistas pela cidade

• 17h00 – Plantio de mudas de árvores

• 18h00 – Exibição de filme de Nico e Lau (20 min)

• 18h30 – Sorteio de brindes

• 18h45 – Fala de autoridades e parceiros

• 19h15 – Apresentação cultural local

• 19h30 – Sorteio de brindes

• 20h00 – Show com Nico e Lau

• 21h30 – Encerramento

