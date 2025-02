Força Tática prende membro de facção criminosa com drogas e mais de R$ 40 mil em dinheiro

No mês de janeiro, 790 veículos foram fiscalizados durante as 18 barreiras de fiscalização de trânsito realizadas em Cuiabá pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT), com apoio do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar e da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Cuiabá (Semob).

Dentre as infrações recorrentes, uma gravíssima que coloca em risco a coletividade no trânsito: pessoas conduzindo sem possuir habilitação. Foram 50 autuações somente nas 18 barreiras realizadas em janeiro de pessoas dirigindo sem serem habilitadas. Essa é uma infração gravíssima com multa no valor de R$ 880,41, conforme estabelece o Código de Trânsito Brasileiro.

“Apesar de não ser a infração com maior registro nas operações, não ser habilitado e estar na condução de veículo é um ato de irresponsabilidade que acarreta em risco a vida e a segurança no trânsito”, reforçou a coordenadora de Fiscalização de Trânsito do Detran-MT, Kelli Lopes Felix.

A infração mais recorrente nas ações foi de motoristas circulando pelas vias de Cuiabá sem possuir o licenciamento do ano corrente do veículo. No total, 106 condutores foram autuados nesta condição. Além de veículos não licenciados, 44 pessoas foram flagradas conduzindo com calçados que não se firmam aos pés, 31 sem utilizar o cinto de segurança e 20 motoristas com a CNH vencida há mais de 30 dias.

O objetivo das operações integradas é prevenir e coibir as infrações de trânsito que acarretam em riscos o trânsito como um todo. Além da documentação do veículo e do condutor, os agentes também verificam as condições básicas de conservação, os equipamentos obrigatórios de segurança e a condição de trafegabilidade do veículo.

A equipe da Coordenadoria de Fiscalização de Trânsito também atua nas operações integradas Lei Seca, comandada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) e consolidada como política de segurança estadual com foco na redução de acidentes envolvendo bebida e direção.

Para a coordenadora de Fiscalização de Trânsito do Detran-MT, Kelli Lopes Felix, dirigir com responsabilidade é um ato de respeito à vida. “Vias seguras é um direito de todos. As operações integradas de fiscalização de trânsito existem para salvar vidas. No trânsito, cada um precisa fazer a sua parte e juntos fazer escolhas seguras para evitar tragédias e garantir que todos cheguem em segurança aos seus destinos”, falou.

O presidente do Detran-MT, Gustavo Vasconcelos, ressalta que a fiscalização é uma das prioridades da atual gestão, com foco na redução dos sinistros de trânsito, regularização da frota de veículos automotores em circulação e, principalmente, na mudança de comportamento dos motoristas para um trânsito mais seguro.

A diretora de Fiscalização e Educação para o Trânsito, Adriana Carnevale, reforça a importância de aliar fiscalização e educação para um trânsito mais seguro. “As ações de fiscalização alinhadas à educação para o trânsito são fundamentais para a construção de uma cultura de respeito e segurança nas vias. Nosso objetivo é alertar os condutores sobre a importância do cumprimento das normas, reduzindo os riscos, pois um trânsito mais seguro depende do compromisso de todos”, disse.

Fonte: Governo MT – MT