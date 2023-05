Força Tática prende membro de organização criminosa com drogas em Tangará da Serra

Policiais militares da Força Tática do 7º Comando Regional prenderam em flagrante um homem de 39 anos por tráfico ilícito de drogas, na noite desta terça-feira (23.05), em Tangará da Serra. Com o suspeito, a PM apreendeu um tablete e 47 porções de substância análoga a maconha.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe da Força Tática recebeu informações, via setor de inteligência, sobre um homem que estaria comercializando entorpecentes em frente a uma escola, no bairro Jardim Esmeralda. Ainda de acordo com a denúncia, o suspeito seria integrante de uma organização criminosa.

Os policiais militares iniciaram diligência e encontraram o suspeito próximo à escola, tentando fugir após visualizar a viatura da Força Tática. Rapidamente, a equipe conseguiu deter o homem e encontraram com ele dez porções de substância análoga a maconha e R$ 177,00 em dinheiro.

Questionado, o criminoso confessou que realizava o tráfico de drogas na região e encaminhou os policiais até a sua residência. No local, foram encontrados um tablete e o restante das porções de maconha. Todo o material estava guardado dentro de uma geladeira.

Diante da situação, o suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado para o Cisc de Tangará da Serra, com todo o material apreendido, para registro da ocorrência e demais providências.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.

Fonte: Governo MT – MT