Força Tática prende suspeito de tentar matar idoso com facada em Tangará da Serra

Policiais militares da Força Tática do 7º Comando Regional prenderam em flagrante, na manhã desta segunda-feira (1.12), um homem suspeito de esfaquear um idoso de 88 anos, em Tangará da Serra (a 252 km de Cuiabá). A vítima sofreu uma perfuração na barriga e foi encaminhada para uma unidade de saúde.

As equipes foram acionadas para se deslocarem até uma residência no bairro Jardim Monte Líbano. A filha da vítima relatou que o suspeito, de 36 anos, teria arremessado pedras contra a sua casa e no para-brisa do veículo que estava na garagem.

Na ocasião, o homem também invadiu o local e desferiu uma facada em seu pai, sem motivo aparente. Após o atentado, ele retornou para a quitinete onde reside, situada aos fundos da casa da vítima. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou o idoso até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Os policiais militares identificaram e localizaram o suspeito, que aparentemente estava sob surto psicótico. O envolvido apresentou resistência, agrediu os militares e proferiu ameaças de morte, sendo contido em seguida com técnicas e armamentos não letais.

O suspeito foi conduzido à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

Fonte: Governo MT – MT