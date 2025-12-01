MATO GROSSO
Força Tática prende suspeito de tentar matar idoso com facada em Tangará da Serra
Policiais militares da Força Tática do 7º Comando Regional prenderam em flagrante, na manhã desta segunda-feira (1.12), um homem suspeito de esfaquear um idoso de 88 anos, em Tangará da Serra (a 252 km de Cuiabá). A vítima sofreu uma perfuração na barriga e foi encaminhada para uma unidade de saúde.
As equipes foram acionadas para se deslocarem até uma residência no bairro Jardim Monte Líbano. A filha da vítima relatou que o suspeito, de 36 anos, teria arremessado pedras contra a sua casa e no para-brisa do veículo que estava na garagem.
Na ocasião, o homem também invadiu o local e desferiu uma facada em seu pai, sem motivo aparente. Após o atentado, ele retornou para a quitinete onde reside, situada aos fundos da casa da vítima. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou o idoso até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
Os policiais militares identificaram e localizaram o suspeito, que aparentemente estava sob surto psicótico. O envolvido apresentou resistência, agrediu os militares e proferiu ameaças de morte, sendo contido em seguida com técnicas e armamentos não letais.
O suspeito foi conduzido à delegacia para registro do boletim de ocorrência.
Fonte: Governo MT – MT
Governo de MT promove 513 praças e oficiais e entrega viaturas ao Corpo de Bombeiros nesta terça-feira (2)
O Governo de Mato Grosso realiza nesta terça-feira (2.12) a cerimônia de promoção dos novos coronéis do Corpo de Bombeiros Militar. Ainda na solenidade, o Governo entrega novos equipamentos para a corporação.
A cerimônia será realizada a partir das 18h, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Participam da agenda o governador Mauro Mendes, o secretário de Estado de Segurança Pública, coronel PM César Roveri, e o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Flávio Glêdson Bezerra.
Na solenidade, serão promovidos 438 praças e 75 oficiais, totalizando 513 militares.
Também serão entregues R$ 9,7 milhões em viaturas, sendo quatro caminhões Auto Tanque, um Auto Produtos Perigosos e nove Moto Resgate.
Governo de MT promove praças e oficiais e entrega viaturas ao Corpo de Bombeiros
Data: Terça-feira (2.12), às 18h
Local: Arena Pantanal
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Mais de 100 mil pessoas são alcançadas com ações educativas de trânsito em 2025
O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT), por meio da Coordenadoria de Ações Educativas, realizou 586 ações educativas em 2025 que totalizaram 109.436 atendimentos em 44 municípios do Estado.
Foram ministradas palestras educativas em 116 instituições de ensino público e privado, alcançando 28.945 pessoas entre estudantes, pais, professores e comunidade escolar.
A coordenadoria realizou as ações por meio dos projetos institucionais, PRAI, Produasrodas, Providatrânsito e projetos com parceiros como Ribeirinho Cidadão, Fetran e Expedição Araguaia.
Também foram realizadas palestras nos municípios, em empresas de transporte, pit stop educativo com condutores, pedestres e motociclistas e abordagens educativas em bares e restaurantes pelo projeto Amigo da Rodada, com 470 ações realizadas no capital e interior pelas Ciretrans e 80.491 atendimentos realizados de forma direta ao cidadão.
E, campanhas fixas anuais como de Volta às Aulas, Carnaval, Maio Amarelo e Semana Nacional de Trânsito.
“O ano de 2025 foi marcado por um conjunto robusto e estratégico de ações educativas, que reforçaram o compromisso do Detran-MT com a promoção de um trânsito mais humano, seguro e responsável. Ao longo desses meses, estruturamos nossas ações com foco na prevenção, na mudança de comportamento e no fortalecimento da cultura de segurança viária em todo o Estado”, avaliou a coordenadora de Ações Educativas de Trânsito do Detran-MT, Gresiella Almeida.
O presidente do Detran-MT, Gustavo Vasconcelos, enfatizou que as ações de educação para o trânsito têm reflexo direto no comportamento do trânsito como um todo. “Temos a convicção de que um trânsito seguro não se faz apenas com fiscalização e infraestrutura, mas, sobretudo, com educação. Quando levamos ações para dentro de escolas, empresas, vamos a bares e restaurantes, trabalhamos a conscientização de todos que compõem nosso trânsito. São essas ações que despertam a compreensão de que o trânsito é um espaço coletivo, onde cada atitude individual pode proteger ou colocar em risco a vida de todos”, destacou.
As ações educativas do ano foram realizadas em parceria com as Ciretrans, Polícia Militar, através do Batalhão de Trânsito, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Guardas Municipais, Semob, Sest Senat, Tribunal de Justiça, Prefeituras Municipais, Secretarias Municipais de Educação, Seduc e DRE, com empresas particulares, sensibilizando seus colaboradores para um trânsito mais seguro.
Fonte: Governo MT – MT
