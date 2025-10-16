SEGURANÇA
Força Tática prende suspeito por roubos e apreende arma de fogo e munições
Equipes da Força Tática do 7º Comando Regional prenderam um homem faccionado, de 23 anos, e uma mulher, de 23 anos, por tráfico de drogas e porte ilegal de arma, na tarde desta quinta-feira (16.10), em Tangará da Serra. O suspeito era procurado por diversos roubos na cidade. Com a dupla, foram apreendidas uma arma de fogo e um simulacro e porções de drogas.
Conforme o boletim de ocorrência, a equipe da Força Tática para verificar a situação onde um homem estava armado e ameaçando vizinhos de um condomínio de quitinetes. Os policiais foram ao local e flagraram o suspeito fugindo em direção a uma das casas.
Os militares fizeram acompanhamento ao homem e entraram em uma das quitinetes, onde também estava a suspeita. Questionados pela PM, a dupla afirmou que residiam naquele local.
Em verificação pela casa, os policiais localizaram um revólver de calibre .38 com cinco munições e um simulacro de arma de fogo. Também foram encontrados R$ 500,00 em dinheiro, cinco celulares, luvas e máscara balaclava.
Em checagem ao suspeito homem, foi identificado que ele pertencia a uma facção criminosa e que teria envolvimento em diversos crimes de roubos ocorridos na cidade.
Os dois suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos para a delegacia da cidade para registro da ocorrência e demais providências.
Fonte: PM MT – MT
Polícia Civil prende mais um envolvido em tentativa de latrocínio em Cuiabá
A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Cuiabá cumpriu nesta quinta-feira (16.10), um mandado de prisão preventiva contra um homem, de 38 anos, investigado por uma tentativa de latrocínio, ocorrida no dia 1º de outubro de 2024, em um condomínio localizado na saída para Chapada dos Guimarães.
O investigado possui extensa ficha criminal, com condenações que somam mais de 64 anos de reclusão, incluindo crimes de roubo e homicídio. Mas havia fugido do presídio em junho deste ano.
Em setembro o homem foi preso em flagrante novamente, em Várzea Grande, por porte ilegal de arma de fogo, e estava recolhido na Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso.
Nesta quinta-feira (16), ele foi recambiado da PCE até a Derf Cuiabá, onde o mandado de prisão expedido pelo Juízo de Garantias de Cuiabá foi cumprido e o preso foi interrogado no inquérito policial que apura a tentativa de latrocínio.
A ação integra a continuidade da Operação Escudo, deflagrada em setembro com o objetivo de combater com rigor crimes patrimoniais praticados na Capital e região metropolitana.
Relembre o caso
No dia 1º de outubro de 2024, por volta das 21h55, a vítima, morador de um condomínio na saída para Chapada, em Cuiabá, percebeu comportamento estranho de seus cães e, ao verificar as câmeras de segurança, notou imagens borradas.
Armado com uma pistola registrada, o morador saiu para averiguar e foi surpreendido por três disparos de arma de fogo efetuados por invasores.
A vítima revidou, trocando tiros, até precisar recarregar a arma, momento em que os criminosos fugiram pulando o muro em direção à MT-251.
As imagens de segurança confirmaram a presença de três indivíduos armados, que atiraram contra a vítima durante a tentativa de latrocínio.
Operação Escudo
Após o crime, a Derf Cuiabá deu início às investigações sobre o caso e identificou os autores do crime. As investigações apontaram que a ordem para a prática do latrocínio partiu de um criminoso preso na Penitenciária Central do Estado (PCE).
No dia 12 de setembro deste ano, a Polícia Civil deflagrou a Operação Escudo, para cumprir ordens judiciais contra envolvidos na tentativa de um latrocínio. Foram cumpridas três ordens de prisão, além de mandados de busca e apreensão.
O nome da operação, Escudo, faz alusão ao papel da Polícia Civil de Mato Grosso como instrumento de proteção da sociedade. Assim como um escudo é utilizado para resguardar ataques e garantir a segurança, a Polícia Civil atua na linha de frente da defesa da população, impedindo a ação criminosa e promovendo a sensação de ordem e tranquilidade.
Fonte: Policia Civil MT – MT
PM prende suspeito de esfaquear namorada com facão em Peixoto de Azevedo
Policiais militares do 22º Batalhão prenderam em flagrante, na madrugada desta quinta-feira (16.10), um homem, 36 anos, suspeito de esfaquear a namorada, 35 anos, utilizando um facão, em Peixoto do Azevedo (673 km de Cuiabá). Uma equipe médica foi acionada para socorrer a vítima.
Segundo o boletim de ocorrência, os militares receberam informações, por volta das 4 horas da manhã, de que uma equipe médica foi acionada para socorrer uma mulher que teria sido esfaqueada por um homem, no bairro Mãe de Deus.
No local, os socorristas encontraram a vítima com um corte profundo na mão esquerda. Assim que os policiais militares chegaram, a mulher relatou que houve um desentendimento com o suspeito, e que na ocasião, ele pegou um facão e desferiu contra a namorada, que tentou se defender da agressão.
A mulher relatou que o suspeito ainda estava dentro da residência. A vítima foi encaminhada para uma unidade de saúde. O homem foi abordado em um dos cômodos do imóvel. Ele tentou resistir a prisão, mas foi conduzido à delegacia para demais providências cabíveis.
Fonte: PM MT – MT
