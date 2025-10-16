Força Tática prende suspeito por roubos e apreende arma de fogo e munições

Equipes da Força Tática do 7º Comando Regional prenderam um homem faccionado, de 23 anos, e uma mulher, de 23 anos, por tráfico de drogas e porte ilegal de arma, na tarde desta quinta-feira (16.10), em Tangará da Serra. O suspeito era procurado por diversos roubos na cidade. Com a dupla, foram apreendidas uma arma de fogo e um simulacro e porções de drogas.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe da Força Tática para verificar a situação onde um homem estava armado e ameaçando vizinhos de um condomínio de quitinetes. Os policiais foram ao local e flagraram o suspeito fugindo em direção a uma das casas.

Os militares fizeram acompanhamento ao homem e entraram em uma das quitinetes, onde também estava a suspeita. Questionados pela PM, a dupla afirmou que residiam naquele local.

Em verificação pela casa, os policiais localizaram um revólver de calibre .38 com cinco munições e um simulacro de arma de fogo. Também foram encontrados R$ 500,00 em dinheiro, cinco celulares, luvas e máscara balaclava.

Em checagem ao suspeito homem, foi identificado que ele pertencia a uma facção criminosa e que teria envolvimento em diversos crimes de roubos ocorridos na cidade.

Os dois suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos para a delegacia da cidade para registro da ocorrência e demais providências.

Fonte: PM MT – MT