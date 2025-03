Força Tática prende três faccionados com drogas e arma de fogo em Matupá

Equipes da Força Tática do 15º Comando Regional prenderam três membros de uma facção criminosa, com idades entre 22 e 27 anos, por tráfico de drogas e porte ilegal de arma, nesta quinta-feira (13.3), em Matupá. Com a quadrilha, a PM apreendeu uma arma de fogo e porções de maconha e cocaína.

Conforme o boletim de ocorrência, as equipes policiais receberam denúncias do setor de inteligência da PM e da Polícia Judiciária Civil sobre membros de uma facção que estavam escondidos em uma residência e fazendo a venda de drogas. Ainda segundo as informações, os suspeitos também estavam com armas de fogo no local.

Os militares da Força Tática foram ao endereço e flagraram um homem em atitude suspeita, na frente da casa. Ele tentou fugir ao ver as viaturas policiais, e foi detido já dentro da casa, onde o segundo suspeito também foi localizado.

Na abordagem aos homens, os policiais localizaram um revólver de calibre 38 com quatro munições intactas e algumas porções de maconha. Para a equipe, a dupla confirmou o tráfico de drogas e que havia um terceiro suspeito, em outro endereço, que também teria ligação com o crime.

Na sequência, a Força Tática foi até o segundo endereço informado e abordaram mais um homem. Com ele, a PM apreendeu uma quantia em dinheiro e porções de drogas, que estavam escondidas no forro do teto da casa.

Diante da situação, os três criminosos receberam voz de prisão e foram encaminhados para a delegacia da cidade para registro da ocorrência e demais providências.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: Governo MT – MT