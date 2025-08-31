Força Tática prende três pessoas com mais de 300 porções de drogas em Várzea Grande

Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional prenderam dois homens, de 34 e 35 anos, e uma mulher, de 41, por tráfico de drogas, na noite deste sábado (30.8), em Várzea Grande. Com os suspeitos, a PM apreendeu mais de 300 porções de substâncias análogas à cocaína e pasta base de cocaína.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe da Força Tática recebeu denúncia anônima sobre um homem que estava realizando a venda de drogas na região do bairro Jardim Maringá.

Os policiais intensificaram o patrulhamento tático no bairro, localizaram o suspeito com as mesmas características da denúncia e fizeram a abordagem. Na revista pessoal, os militares localizaram algumas porções de droga dentro da cueca dele.

Ao ser perguntado sobre a procedência dos entorpecentes, o homem revelou que vendia as drogas e que teria mais materiais guardados em sua casa. A PM se deslocou ao endereço dele e encontrou outras porções de drogas.

Em seguida, o suspeito indicou a localização de um segundo homem que seria o responsável por embalar e distribuir as drogas nos bairros Jardim Maringá e Parque do Lago.

No endereço informado, os policiais flagraram o suspeito, que prontamente se entregou. Com o homem, a PM encontrou mais de 130 porções de drogas que estavam escondidas em um bueiro, além de uma balança de precisão.

O suspeito também afirmou que outras drogas embaladas por ele haviam sido levadas para um quitinete na mesma região. A equipe da Força Tática se deslocou ao endereço e encontrou uma mulher.

Ela foi indagada sobre a denúncia de tráfico de drogas e disse que era apenas usuária. Os policiais fizeram buscas na casa e encontraram mais 100 porções da mesma droga, sendo indicada a presença do tráfico de entorpecentes no local.

Diante da situação, os três suspeitos localizados receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Central de Flagrantes, com todo o material apreendido, para registro da ocorrência. Todo o material apreendido foi entregue à Polícia Judiciária Civil.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT