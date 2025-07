Força Tática simula ocorrência de ataque em escola militar de Cuiabá

A Polícia Civil prendeu um jovem de 21 anos, suspeito de participação no roubo ocorrido a uma agência bancária no último dia 30 de junho, no bairro Recanto dos Pássaros, em Cuiabá. A prisão ocorreu no mesmo dia do fato.

As investigações foram realizadas pela Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), ainda no dia do fato. Uma equipe policial da unidade colheu as imagens de segurança e, após confronto de informações, chegou à identificação e localização do suspeito, no bairro Nova Conquista, na Capital.

Durante a abordagem, o jovem chegou a negar a participação, mas, ao ser confrontado com as imagens, assumiu ter participado, com a garantia de recebimento de R$ 500 em dinheiro proveniente do roubo.

Com o suspeito foi encontrado cerca de 30 porções de substância análoga à maconha, acondicionadas em sacolinhas plásticas, comumente utilizadas no comércio de entorpecentes.

Equipes policiais da GCCO realizaram também a detenção da namorada do suspeito, uma jovem de 19 anos, porém ficou demonstrado que não tinha participação no caso. Um terceiro envolvido foi morto no mesmo dia do fato, durante confronto com a Polícia Militar.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido até a GCCO, onde foi autuado em flagrante delito pelos crimes de tráfico de drogas, roubo majorado e associação criminosa, tendo sua prisão convertida em preventiva.

Fonte: Policia Civil MT – MT