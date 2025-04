Força transformadora da educação é destacada em entrevista

O papel transformador da educação e da qualificação técnica foi destacado pelos entrevistados desta segunda-feira (7) no projeto Diálogos com a Sociedade, desenvolvido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT). O estúdio de vidro localizado no Pantanal Shopping recebeu o procurador de Justiça Antonio Sergio Cordeiro Piedade e a advogada Jamille Clara Alves Adamczyk para uma entrevista ao vivo na Rádio CBN Cuiabá. Os convidados falaram sobre o “Fomento ao conhecimento técnico para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária”.O procurador de Justiça, coordenador do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf) – Escola Institucional do MPMT, iniciou a entrevista abordando as transformações que a sociedade tem vivenciado nos últimos anos e destacou a importância do aprimoramento técnico dos profissionais para acompanhar essa evolução. “Temos vivenciado um processo transformador, não só no Ministério Público, mas na sociedade, no mundo. Nós não imaginávamos, por exemplo, o modelo em que você tem um smartphone com acesso à internet, aplicativos e redes sociais. Ou seja, estamos diante de uma realidade muito dinâmica”, discorreu.Para Antonio Sergio Cordeiro Piedade, este é um momento de transição. “Nesse cenário, vejo o Ministério Público do passado – consciente da sua missão de captar as demandas da sociedade e defender a democracia, o estado de direito, a tutela coletiva dos interesses difusos e coletivos, individuais e homogêneos – projetando os olhos no futuro. E para isso, nós precisamos de um profissional conectado com a realidade, com o mundo, preparado tecnicamente, para que ele possa prestar um serviço com mais qualidade. E a ferramenta que nós usamos é o conhecimento. Então, a nossa escola tem essa finalidade: promover o aprimoramento e aperfeiçoamento constantes”, destacou.Ao passo que a tecnologia avança, o procurador de Justiça ponderou sobre a importância de um atendimento humanizado aos cidadãos que buscam a Justiça. “Precisamos de profissionais capacitados para enfrentar esse cenário, mas, acima de tudo, com sensibilidade humana, social e empatia. É essencial que tenham a capacidade de chegar ao interior do estado, nas comarcas mais longínquas, conversar com a comunidade, captar suas demandas e respeitar a cultura local. Acho que isso é fundamental: mesclar o capital intelectual com a sensibilidade para poder atingir a finalidade e a missão da nossa instituição”, disse.A presidente da Escola Superior de Advocacia (ESA) da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT), Jamille Clara Alves Adamczyk, consolidou o entendimento de que a formação e o ensino são essenciais. “Acreditamos que a qualificação é objeto de transformação social na vida dessa pessoa”, sustentou. A advogada explicou que a ESA objetiva ofertar formação de excelência prioritariamente para advogados e estagiários, com congressos, workshops, simpósios e palestras.A entrevistada detalhou que existem 29 subseções da OAB-MT no Estado e que a ESA está presente em todas elas. “O representante da escola é quem faz o levantamento da demanda específica da advocacia naquela subseção, porque a demanda de Sorriso não é a mesma de Primavera do Leste, por exemplo. Então, para que possamos organizar uma programação que entregue efetivamente o que aquela região necessita, nós temos esse representante. Além disso, temos um planejamento já para breve, inclusive aprovado internamente, de fazermos transmissões de dentro da escola para todo o estado”, contou. A proposta é garantir que todos os recursos disponíveis para os advogados da capital também sejam acessíveis aos advogados do interior.Por fim, a presidente enfatizou a evolução da ESA ao longo de 35 anos de existência, destacando a inauguração da nova sede ocorrida no ano passado e o aumento na oferta de cursos, qualificações e especializações. “Temos uma crescente na procura por qualificação na área digital, agronegócio, direito previdenciário e direito do trabalho. E diante desse mundo cada vez mais tecnológico, nos preocupamos em levar para a advocacia outras habilidades como a comunicação, a oratória, a gestão, o uso da inteligência artificial com responsabilidade e ética”, esclareceu.Capacitações ofertadas – Conforme o procurador de Justiça, a escola institucional do MPMT é o braço acadêmico e científico da instituição, credenciada desde 2021 pelo Conselho Estadual de Educação como escola de governo. Os cursos ofertados são definidos de maneira democrática com base nas demandas das áreas meio e finalística.“Temos um Plano Anual de Capacitação (PAC), que é homologado pelo procurador-geral de Justiça e contempla cursos de extensão, uma especialização lato sensu em Direito Administrativo, um Mestrado Interinstitucional (Minter) com a PUC Minas, um Doutorado Interinstitucional (Dinter) com a Faculdade Autônoma de Direito (Fadisp) de São Paulo, além de vários projetos de extensão”, relatou.O coordenador da escola então citou os projetos Biblioteca Viva, Colóquios Ministeriais, Trilhas Organizacionais, Diálogos Possíveis e Ministério Público sem Mistério. “Portanto, hoje nós temos uma escola que trabalha o ensino, a pesquisa, a extensão e a capacitação permanente”, afirmou, reforçando a autonomia pedagógica do Ceaf.Já a advogada Jamille Clara Alves Adamczyk contou que a ESA oferece cursos de pós-graduação por meio de convênios com a Universidade Federal de Mato Grosso, Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) e a Faculdade Fasipe, com preços diferenciados para a classe. E que a OAB-MT possui 50 comissões temáticas, que se reúnem mensalmente para debater temas específicos, e que podem ser acessadas pela população em geral.As entrevistas do projeto Diálogos com a Sociedade seguem até o dia 11 de abril, das 14h às 15h, no estúdio de vidro localizado na entrada principal do Pantanal Shopping, com transmissão ao vivo pelo canal do MPMT no YouTube. A iniciativa conta com o apoio de empresas privadas, como Pantanal Shopping, Rádio CBN, Aprosoja, Energisa Mato Grosso, Unimed Mato Grosso, Bodytech Goiabeiras e Águas Cuiabá.Assista aqui à entrevista na íntegra.

Fonte: Ministério Público MT – MT